Shaver 1000 series 干湿两用电动剃须刀
旋风净剃 减少往复
飞利浦全新 1000 系列剃须刀凭借升级的剃须系统为您提供干净利落的剃须体验。采用欧洲进口自研磨刀刃，可保持锋利长达 24 个月*，始终确保舒心的剃须体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver 1000 series 干湿两用电动剃须刀
旋风净剃 减少往复
- 风驰切剃系统
- 耐腐蚀刀刃
- 干湿两用剃须
- 3D 浮动刀头
风驰切剃系统快速切剃，有效切剃胡须
27片欧洲进口自动研磨刀片由强耐腐蚀性欧洲进口钢材制成，净剃长达24个月*。刀刃钢材异常坚固，小小一片可提起超过40公斤*的重物。风驰切剃系统实现高达3,500,000次/分钟*的切剃次数，能有效切剃每根胡须，提供趋近于0.046毫米*的贴肤净剃体验。
导须净剃技术升级，提高切剃效率，更易捕捉难剃长须
加长刀网，捕须面积增加25%**，易于捕捉难剃长须。刀刃面积增加33%**，提高剃须效率。
3D 浮动刀头，有效地捕捉面部和颈部发须
刀头可上下灵活浮动，贴合面部和颈部曲线轮廓，缓冲剃须过程中对肌肤的过度压力，带来舒适剃须体验。
全身防水，淋浴可用
IPX7级防水，可以直接干剃，方便快捷，也可以配合剃须泡沫。
1小时充电，五分钟闪充
剃须刀家用或者随行使用，充电 1 小时即可剃须 35 分钟***。手柄上的 LED 灯会提示电池电量，让您不必担心意外断电。电量不足时，充电 5 分钟即可进行一次剃须***。
自立手柄
自立式设计不仅让剃须刀的存放和收纳变得便捷，还可以被放置在台面上进行展示。
一触即开，便于清洁
只需按一下按钮，即可打开刀头冲洗。
技术规格
-
附件
- 维护
-
-
Protective cap
-
USB-A Cable
- 随附弹出式修剪器
-
No
-
功率
- 充电时间
-
1 hour full charge
- 使用时间
-
35 minutes
- 电池类型
-
NiMH
- 快速充电
-
Yes, 5 minutes
-
设计
- 颜色
-
深蓝色
- 把手
-
Self-standing shaver
-
服务
- 2 年全球保修
-
Yes
-
剃须性能
- 智能贴合
-
3D Floating Heads
- 剃须系统
-
-
操作简易
- 充电
-
USB-A (Adapter not included)
- 清洁
-
-
One-touch open
-
Fully washable
- 干湿两用
-
Shave wet or dry
- 显示屏
-
Battery level indicator
- 工作中
-
Unplug before use
- 防水设计
-
-
Waterproof IPX7
-
Showerproof
- *数据来源：飞利浦实验室。
- **数据来源：飞利浦实验室，与飞利浦上一代剃须刀头RS52相比。
- ***数据来源：飞利浦实验室，在普通模式下的测试结果。
- ****数据来源：基于飞利浦实验室测试。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。