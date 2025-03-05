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    Shaver 1000 series 干湿两用电动剃须刀

    S1887/02

    旋风净剃 减少往复

    飞利浦全新 1000 系列剃须刀凭借升级的剃须系统为您提供干净利落的剃须体验。采用欧洲进口自研磨刀刃，可保持锋利长达 24 个月*，始终确保舒心的剃须体验。

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    Shaver 1000 series 干湿两用电动剃须刀

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    • 风驰切剃系统
    • 耐腐蚀刀刃
    • 干湿两用剃须
    • 一触即开
    风驰切剃系统快速切剃，有效切剃胡须

    风驰切剃系统快速切剃，有效切剃胡须

    27片欧洲进口自动研磨刀片由强耐腐蚀性欧洲进口钢材制成，净剃长达24个月*。刀刃钢材异常坚固，小小一片可提起超过40公斤*的重物。风驰切剃系统实现高达3,500,000次/分钟*的切剃次数，能有效切剃每根胡须，提供趋近于0.046毫米*的贴肤净剃体验。

    导须净剃技术升级，提高切剃效率，更易捕捉难剃长须

    加长刀网，捕须面积增加25%**，易于捕捉难剃长须。刀刃面积增加33%**，提高剃须效率。

    3D 浮动刀头，有效地捕捉面部和颈部发须

    刀头可上下灵活浮动，贴合面部和颈部曲线轮廓，缓冲剃须过程中对肌肤的过度压力，带来舒适剃须体验。

    全身防水，淋浴可用

    IPX7级防水，可以直接干剃，方便快捷，也可以配合剃须泡沫。

    1小时充电，五分钟闪充

    剃须刀家用或者随行使用，充电 1 小时即可剃须 35 分钟***。手柄上的 LED 灯会提示电池电量，让您不必担心意外断电。电量不足时，充电 5 分钟即可进行一次剃须***。

    自立手柄

    自立式设计不仅让剃须刀的存放和收纳变得便捷，还可以被放置在台面上进行展示。

    一触即开，便于清洁

    只需按一下按钮，即可打开刀头冲洗。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • Protective cap
      • USB-A Cable
      随附弹出式修剪器
      No

    • 功率

      充电时间
      1 hour full charge
      使用时间
      35 minutes
      电池类型
      NiMH
      快速充电
      Yes, 5 minutes

    • 设计

      把手
      Sleek design
      颜色
      炭灰色

    • 服务

      2 年全球保修
      Yes

    • 剃须性能

      智能贴合
      3D Floating Heads
      剃须系统
      • PowerCut blade system
      • 27 self-sharpening blades

    • 操作简易

      充电
      USB-A (Adapter not included)
      清洁
      • One-touch open
      • Fully washable
      干湿两用
      Shave wet or dry
      显示屏
      Battery level indicator
      工作中
      Unplug before use
      防水设计
      • Waterproof IPX7
      • Showerproof

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 充电电缆
    Badge-D2C

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    • *数据来源：飞利浦实验室。
    • **数据来源：飞利浦实验室，与飞利浦上一代剃须刀头RS52相比。
    • ***数据来源：飞利浦实验室，在普通模式下的测试结果。
    • ****数据来源：基于飞利浦实验室测试。

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