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Smart All-in-One 显示屏

S221C7AFB/93
  • Smart All-in-One Smart All-in-One Smart All-in-One
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    Smart All-in-One 显示屏

    S221C7AFB/93

    Smart All-in-One

    通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华的 21.5 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。 查看所有优势

    Smart All-in-One 显示屏

    Smart All-in-One

    通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华的 21.5 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。 查看所有优势

    Smart All-in-One

    通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华的 21.5 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。 查看所有优势

    Smart All-in-One 显示屏

    Smart All-in-One

    通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华的 21.5 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。 查看所有优势

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      Smart All-in-One

      世界尽在您的指尖！

      • Android
      • 22（对角 21.5 英寸/54.6厘米）
      SmoothTouch 显示屏带来自然、流畅的触控响应

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      这款飞利浦显示屏采用投射电容式 10 点触控技术，实现流畅响应。您可以全方位操控触控应用程序的全新功能，让旧版应用程序富于活力。用 10 指进行盲打或与友人共享激动人心的互动游戏。在工作或学校环境中与同事或同学交互协作，提高您的工作效率和学习效率。

      16:9 宽屏幕全高清显示屏，带给您理想观赏体验

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      Smart All-in-One 具有 16:9 全高清（1920 x 1080 分辨率）屏幕，为您提供完全身临其境的娱乐体验。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括全新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。它可生成具有出色的亮度和非凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

      非凡的立体声，适合欣赏多媒体内容

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      优质的内置立体声扬声器，带给您浑然忘我的精彩体验。

      SmartStand 设计具有单键调节功能，简单易用

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      飞利浦 Smart All-in-One 采用 SmartStand 设计，具有较大后倾调节和简单易用的单键调节功能。通过轻松调节 SmartStand，您可以在各种符合人体工程学的位置使用产品。只需将其调节至小于 60 度的后倾位置，便可与显示屏实现自然交互，进行触控及打字。您也可以在垂直位置使用，执行一些重要工作。

      通过 WiFi 或以太网端口快速接入互联网

      CDMA 或码分多址接入技术是一种扩频数字蜂窝无线电系统，其使用独立代码区分用户。

      网络摄像头和麦克风让您与家人和朋友保持联络

      具有非凡、明亮、清晰图像的集成式网络摄像头使您能够与家人和朋友进行面对面般的交流。Smart All-in-One 的灵敏麦克风可确保清晰通透传送语音。您可以通过内置立体声扬声器或连接自己的耳机收听清晰的音频，进行私密通话。这种简单的内置解决方案简单易行，随时可用。

      用 SDHC 媒体扩展存储

      适应不断增长的媒体库。您可以使用扩展插槽添加外部 SDHC 卡或 USB 闪存盘来扩展存储容量。

      带 4 个端口的 USB 集线器，连接更方便

      USB 集线器可让您方便地连接并播放多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机以及很多其他设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可以将 USB 2.0 信号直接传到电脑，实现更高的易用性。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独供电，因为显示器 USB 集线器无法满足它们的功率要求。

      技术规格

      • 图片/显示

        LCD 面板类型
        10 点触控液晶显示屏
        背光类型
        W-LED 系统
        面板尺寸
        21.5 英寸/54.6 厘米
        有效显示区
        476.64（横向）x 268.11（纵向）
        宽高比
        16:9
        出色分辨率
        Android：1920 x 1080，电脑：1920 x 1080 @ 60 Hz
        响应时间（标准）
        2 毫秒（灰阶）*
        亮度
        250  cd/m²
        对比度（标准）
        1,000:1
        SmartContrast
        20,000,000:1
        视角
        • 170º（水平）/160º（垂直）
        • @ C/R > 10
        画面效果增强
        SmartImage
        显示屏色彩
        16.7 M

      • 触屏功能

        输入法
        手指或电容笔
        触控方式
        10 点同时识别
        多点触控
        • 旋转
        • 放大/缩小
        单点触控
        • 轻击
        • 拖动
        玻璃屏幕
        钢化
        表面硬度
        >=7H
        传输率
        >= 85%

      • 声音

        内置音频设备
        2 个 2.0 瓦

      • 视频/音频播放

        视频格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • H.264
        音频格式
        • MP3
        • AAC
        • Ogg
        • WAV
        • Windows Media
        照片格式
        JPEG

      • 系统规格

        操作系统
        Android 5.1
        处理器
        • 八核
        • 基于 ARM
        • Rockship
        • 1.5 GHz
        内置存储器容量
        • 2GB DDR3
        • 16GB EMMC 闪存
        外置存储扩展
        • 可选的外置 SDHC 卡
        • 或 USB 闪存盘，高达 64GB
        • 或外置硬盘

      • 预装应用程序

        Web 浏览器
        Y
        电子邮件
        Y
        媒体库
        Y
        音乐播放器
        Y
        相机
        Y
        设置
        Y
        计算器
        Y
        闹钟
        Y

      • 连接

        信号输入
        • VGA（模拟）
        • HDMI (HDCP)
        • RJ 45
        SDHC 卡插槽
        Y
        无线连接
        • Wi-Fi（内置）
        • 无线局域网 802.11 a/b/g/n/ac
        USB
        USB 2.0 x 4
        音频（输入/输出）
        • 电脑音频输入
        • 耳机插孔
        网络摄像头
        100 万像素
        麦克风输入
        Y

      • 便利性

        方便用户
        • 打开/关闭电源
        • 菜单/确定
        • 音量/向上
        • 输入/向下
        • SmartImage/返回
        OSD 语言
        • 巴西葡萄牙语
        • 捷克语
        • 荷兰语
        • 简体中文
        • 芬兰语
        • 法语
        • 德语
        • 希腊语
        • 匈牙利语
        • 意大利语
        • 日语
        • 韩语
        • 波兰语
        • 俄语
        • 葡萄牙语
        • 简体中文
        • 西班牙语
        • 瑞典语
        • 繁体中文
        • 土耳其语
        • 乌克兰语
        其它便利性
        • Kensington 锁
        • VESA 安装架（75x75 毫米）
        即插即用兼容性
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10/8/7

      • 底座

        倾斜
        12~54  度

      • 功率

        ECO 节能模式
        14.6 瓦（标准）
        开启模式
        21.9 瓦（标准），27.6 瓦（最大）
        Android 待机模式
        5 瓦（标准）
        关闭模式
        0.3 瓦（标准）
        电源 LED 指示灯
        • 工作 - 白色
        • 待机模式 - 白色（闪烁）
        电源
        • 外部
        • 100-240 伏交流，50-60 赫兹

      • 尺寸

        带支座的产品（毫米）
        524 x 373 x 73  毫米
        不带支座的产品（毫米）
        524 x 337 x 46  毫米
        包装（宽x高x厚）（毫米）
        595 x 446 x 131  毫米

      • 重量

        带支座的产品（千克）
        4.17  千克
        不带支座的产品（千克）
        3.88  千克
        带包装的产品（千克）
        6.16  千克

      • 使用条件

        温度范围（工作）
        0°C 至 40°C  °C
        温度范围（存储）
        -20°C 至 60°C  °C
        相对湿度
        20%-80  %
        海拔
        工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
        MTBF
        30,000  小时

      • 可持续发展

        环境和能源
        RoHS
        可回收包装材料
        100  %

      • 合规性和标准

        审批机构
        • CCC
        • CECP
        • WEEE

      • 机壳

        颜色
        黑色
        表面
        光面

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          • 需要适用于 Android 的外接键盘和鼠标（未提供）
          • 外置硬盘可能需要额外电源。
          • Google 和 Android 都是 Google, Inc. Corporate 的商标名称，此处所述的商标均为其各自公司的财产
          • 响应时间值相当于 SmartResponse
          • 触控功能需要将 USB 线缆连接至电脑。仅适用于 Windows 8 或 7 等具有触控功能的操作系统和应用程序。
          • 手写笔的直径需要 >= 8 mm