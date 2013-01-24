16:9 宽屏幕全高清显示屏，带给您理想观赏体验

Smart All-in-One 具有 16:9 全高清（1920 x 1080 分辨率）屏幕，为您提供完全身临其境的娱乐体验。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括全新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。它可生成具有出色的亮度和非凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。