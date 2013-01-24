Smart All-in-One
通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华的 21.5 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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这款飞利浦显示屏采用投射电容式 10 点触控技术，实现流畅响应。您可以全方位操控触控应用程序的全新功能，让旧版应用程序富于活力。用 10 指进行盲打或与友人共享激动人心的互动游戏。在工作或学校环境中与同事或同学交互协作，提高您的工作效率和学习效率。
Smart All-in-One 具有 16:9 全高清（1920 x 1080 分辨率）屏幕，为您提供完全身临其境的娱乐体验。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括全新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。它可生成具有出色的亮度和非凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。
优质的内置立体声扬声器，带给您浑然忘我的精彩体验。
飞利浦 Smart All-in-One 采用 SmartStand 设计，具有较大后倾调节和简单易用的单键调节功能。通过轻松调节 SmartStand，您可以在各种符合人体工程学的位置使用产品。只需将其调节至小于 60 度的后倾位置，便可与显示屏实现自然交互，进行触控及打字。您也可以在垂直位置使用，执行一些重要工作。
CDMA 或码分多址接入技术是一种扩频数字蜂窝无线电系统，其使用独立代码区分用户。
具有非凡、明亮、清晰图像的集成式网络摄像头使您能够与家人和朋友进行面对面般的交流。Smart All-in-One 的灵敏麦克风可确保清晰通透传送语音。您可以通过内置立体声扬声器或连接自己的耳机收听清晰的音频，进行私密通话。这种简单的内置解决方案简单易行，随时可用。
适应不断增长的媒体库。您可以使用扩展插槽添加外部 SDHC 卡或 USB 闪存盘来扩展存储容量。
USB 集线器可让您方便地连接并播放多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机以及很多其他设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可以将 USB 2.0 信号直接传到电脑，实现更高的易用性。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独供电，因为显示器 USB 集线器无法满足它们的功率要求。
图片/显示
触屏功能
声音
视频/音频播放
系统规格
预装应用程序
连接
便利性
底座
功率
尺寸
重量
使用条件
可持续发展
合规性和标准
机壳