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    Shaver 2000 Series 干湿两用电动剃须刀

    S2883/02

    旋风净剃 灵活贴面

    飞利浦全新 2000 系列剃须刀可为您带来舒适利落的剃须体验。配备 6D Flex肤感自贴合刀头、27 片欧洲进口自研磨刀片、 风驰切剃系统和干湿剃须技术，让剃须顺滑舒适且长久可靠。

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    Shaver 2000 Series 干湿两用电动剃须刀

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    旋风净剃 灵活贴面

    • 6D 灵动刀头
    • 风驰切剃系统
    • 耐腐蚀刀刃
    • 干湿两用剃须
    风驰切剃系统快速切剃，有效切剃胡须

    风驰切剃系统快速切剃，有效切剃胡须

    27片欧洲进口自动研磨刀片由强耐腐蚀性欧洲进口钢材制成，净剃长达24个月*。刀刃钢材异常坚固，小小一片可提起超过40公斤*的重物。风驰切剃系统实现高达3,500,000次/分钟*的切剃次数，能有效切剃每根胡须，提供趋近于0.046毫米*的贴肤净剃体验。

    导须净剃技术升级，提高切剃效率，更易捕捉难剃长须

    加长刀网，捕须面积增加25%**，易于捕捉难剃长须。刀刃面积增加33%**，提高剃须效率。

    升级面部贴合技术

    6D flex 肤感自贴合刀头,可独立自调整18°*，应对剃须死角。

    多维精准贴合难剃部位

    特别设计的3个刀头可以独立灵活摆动，以优化的角度接触皮肤，确保舒适高效的剃须体验。

    1小时充电，五分钟闪充

    剃须刀家用或者随行使用，充电 1 小时即可剃须 35 分钟***。手柄上的 LED 灯会提示电池电量，让您不必担心意外断电。电量不足时，充电 5 分钟即可进行一次剃须***。

    自立手柄

    自立式设计不仅让剃须刀的存放和收纳变得便捷，还可以被放置在台面上进行展示。

    一触即开，便于清洁

    只需按一下按钮，即可打开刀头冲洗。

    技术规格

    • 附件

      维护
      保护盖
      随附弹出式修剪器

    • 功率

      使用时间
      35 分钟
      电池类型
      镍氢电池
      充电时间
      1 小时充满电
      快速充电
      是，5 分钟

    • 设计

      颜色
      灰蓝色
      把手
      时尚设计

    • 服务

      2 年全球保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      6D 灵动刀头
      剃须系统
      • 风驰切剃系统
      • 27 个自动研磨刀片

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      充电
      USB-A（不含适配器）
      显示屏
      电池电量指示灯
      干湿两用
      湿剃或干剃
      工作中
      使用前拔掉插头
      防水设计
      • IPX7 级防水
      • 防水设计

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 充电电缆
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    • *数据来源：飞利浦实验室。
    • **数据来源：基于飞利浦实验室测试。
    • ***数据来源：飞利浦实验室，在普通模式下的测试结果。
    • ****数据来源：基于飞利浦实验室测试。

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