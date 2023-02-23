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  • 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验 洁净、舒适的剃须体验

    Shaver series 3000 干湿两用电动剃须刀

    S3108/06

    洁净、舒适的剃须体验

    飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的恒稳智能控马达技术与 5 向浮动刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。

    查看所有优势

    Shaver series 3000 干湿两用电动剃须刀

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    洁净、舒适的剃须体验

    舒适持久的效果，始终如一

    • 风驰切剃系统
    • 5 向浮动剃须刀头
    • 恒稳智能控马达
    • 干湿双剃
    充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟

    充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟。该剃须刀只能在不接电模式下使用。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    专为理想的操控而设计

    专为理想的操控而设计

    采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。

    5 向浮动剃须刀头

    5 向浮动剃须刀头

    这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    飞利浦恒稳智能控制马达能够自动调节动力

    飞利浦恒稳智能控制马达能够自动调节动力

    飞利浦恒稳智能控制马达能够⾃动调节动力，给您稳定的剃须表现，能有效减少胡须拉扯，确保源源不断地输出强劲的剃须动力。

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发

    与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。

    技术规格

    • 充电装置

      工作时间
      40 分钟
      充电时间
      1 小时充满电

    • 剃须系统

      全身水洗

    • 附件

      清洁刷
      保护盖

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 操作简易

      显示屏
      LED屏幕
      剃须分钟数
      40+

    • FK-PC-剃须刀

      干湿两用

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    • 通过了飞利浦实验室的剃须刀 4 年寿命模拟测试
    • 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。

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