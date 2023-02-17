Shaver series 3000 干湿两用电动剃须刀
洁净、舒适的剃须体验
飞利浦全新 3000 系列剃须刀能够改善您的日常晨间护理体验。性能出众的恒稳智能控马达技术与 5 向浮动刀头相得益彰，确保为您带来舒适持久、始终如一的剃须效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 3000 干湿两用电动剃须刀
洁净、舒适的剃须体验
舒适持久的效果，始终如一
- 风驰切剃系统
- 5 向浮动剃须刀头
- 恒稳智能控马达
- 干湿双剃
5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须
匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
充电 1 小时后，可无线剃须 40 分钟
充电 1 小时后，可无线剃须长达 40 分钟。该剃须刀只能在无线模式下使用。
保持充电的状态可控
查看剃须刀的剩余电量。3 级电池指示灯会显示当电池处于电量充满、电量不足或正在充电。
防水，易于清洁
您可以放心地清洁电动剃须刀。IPX7 等级意味着它可以安全地浸没在长达 1 米的水中长达 30 分钟。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
专为理想的操控而设计
采用符合人体工程学设计，飞利浦剃须刀可为您提供更佳握持，让您充满信心地进行剃须。
5 向浮动剃须刀头
这款剃须刀头灵活且可以 5 个不同的方向旋转，使其与肌肤保持至佳接触，从而确保提供舒适的剃须体验。
智能马达控制可自动调节剃须刀动力
飞利浦智能马达控制可自动调节剃须刀动力，带来始终如一的剃须效果，即使在浓密毛发上也不会造成拉扯。
切剃系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发
与众不同的刀片系统采用弧形槽，可以更好地捕捉毛发并确保以更少的修剪次数带来洁净的剃须效果。
技术规格
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充电装置
- 工作时间
-
40 分钟
- 充电时间
-
1 小时充满电
-
剃须系统
- 全身水洗
-
是
-
附件
- 清洁刷
-
是
- 保护盖
-
是
-
设计
- 把手
-
人体工学设计
-
操作简易
- 显示屏
-
LED屏幕
- 剃须分钟数
-
40+
-
FK-PC-剃须刀
- 干湿两用
-
是
- 通过了飞利浦实验室的剃须刀 4 年寿命模拟测试
- 在中国由第三方机构对 150 名客户在家使用的情况进行测试。
- 由于新旧产品生产批次不同，产品实际刀网图案会与包装图案有略微差异，不影响产品实际质量和使用体验。
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