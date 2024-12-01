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  • 旋风净剃，亲肤轻柔 旋风净剃，亲肤轻柔 旋风净剃，亲肤轻柔

    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

    S3883/02

    旋风净剃，亲肤轻柔

    飞利浦新款 3000 系列剃须刀配备肤感自贴合刀头和低摩擦舒适环，以优化的角度接触皮肤，确保舒适高效的剃须体验。使用柔剃模式，针对敏感肤质，减少不适感。

    查看所有优势

    Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀

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    旋风净剃，亲肤轻柔

    • 肤感自贴合刀头
    • 风驰切剃系统
    • 强耐腐蚀性欧洲进口钢材
    • 干湿两用剃须
    1小时充满电，5分钟闪充

    1小时充满电，5分钟闪充

    3级电量指示，电量状态一目了然。电量不足时，使用 USB-A 充电 5 分钟即可进行一次剃须*。1小时充满电可持续使用50分钟*。

    肤感自贴合刀头 确保舒适高效的剃须体验

    特别设计的3个刀头可以独立灵活摆动，以优化的角度接触皮肤，应对剃须死角。

    风驰切剃系统可实现快速、洁净剃须

    27片欧洲进口自动研磨刀片由强耐腐蚀性欧洲进口钢材制成，能够承重超过 40 千克*。3,500,000次/分钟*的切剃次数，减少来回往复，高效净剃，带来趋近于0.046毫米*贴肤净剃。

    剃须过程顺滑舒适

    舒适环上的特殊微珠涂层，能减少与肌肤间的摩擦，带来顺滑的舒适剃须体验。

    轻柔抚剃，减少不适感

    针对敏感肤质设计，可根据皮肤状态选择速剃模式或柔剃模式。

    刀头圆润，减少皮肤摩擦

    刀头刀盖边缘特别设计了圆弧导角，带来舒适剃须体验。

    升级导须净剃技术

    加长刀网，捕须面积增加25%**，易于捕捉难剃长须。刀刃面积增加33%**，提高切剃效率。

    全身防水，淋浴可用

    IPX7级防水，可以直接干剃，方便快捷，也可以配合剃须泡沫。

    技术规格

    • 附件

      维护
      • 保护盖
      • USB-A 电缆
      随附弹出式修剪器

    • 功率

      充电时间
      1 小时充满电
      使用时间
      50 分钟
      电池类型
      镍氢电池
      快速充电
      是，5 分钟

    • 设计

      把手
      自立式剃须刀
      颜色
      Samos

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 风驰切剃系统
      • 27 个自动研磨刀片
      智能贴合
      6D 灵动刀头

    • 操作简易

      干湿两用
      湿剃或干剃
      充电
      USB-A（不含适配器）
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      3 格电池电量指示灯
      工作中
      只能无线操作
      防水设计
      • IPX7 级防水
      • 防水设计

    • 呵护皮肤

      保护皮肤
      • SkinGlide 涂层
      • 柔剃模式

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 保护盖
    • 充电电缆
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    • *数据来源：基于飞利浦实验室测试
    • **与飞利浦实验室，与飞利浦上一代剃须刀头RS52相比
    • **数据来源：基于飞利浦实验室测试
    • ***数据来源：基于飞利浦实验室测试

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