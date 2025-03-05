Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀
旋风净剃，亲肤轻柔
飞利浦新款 3000 系列剃须刀配备肤感自贴合刀头和低摩擦舒适环，以优化的角度接触皮肤，确保舒适高效的剃须体验。使用柔剃模式，针对敏感肤质，减少不适感。 查看所有优势
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Shaver 3000 Series 干湿两用电动剃须刀
旋风净剃，亲肤轻柔
- 肤感自贴合刀头
- 风驰切剃系统
- 强耐腐蚀性欧洲进口钢材
- 干湿两用剃须
1小时充满电，5分钟闪充
3级电量指示，电量状态一目了然。电量不足时，使用 USB-A 充电 5 分钟即可进行一次剃须*。1小时充满电可持续使用50分钟*。
肤感自贴合刀头 确保舒适高效的剃须体验
特别设计的3个刀头可以独立灵活摆动，以优化的角度接触皮肤，应对剃须死角。
风驰切剃系统可实现快速、洁净剃须
27片欧洲进口自动研磨刀片由强耐腐蚀性欧洲进口钢材制成，能够承重超过 40 千克*。3,500,000次/分钟*的切剃次数，减少来回往复，高效净剃，带来趋近于0.046毫米*贴肤净剃。
剃须过程顺滑舒适
舒适环上的特殊微珠涂层，能减少与肌肤间的摩擦，带来顺滑的舒适剃须体验。
轻柔抚剃，减少不适感
针对敏感肤质设计，可根据皮肤状态选择速剃模式或柔剃模式。
刀头圆润，减少皮肤摩擦
刀头刀盖边缘特别设计了圆弧导角，带来舒适剃须体验。
升级导须净剃技术
加长刀网，捕须面积增加25%**，易于捕捉难剃长须。刀刃面积增加33%**，提高切剃效率。
全身防水，淋浴可用
IPX7级防水，可以直接干剃，方便快捷，也可以配合剃须泡沫。
技术规格
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附件
- 维护
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- 随附弹出式修剪器
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否
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功率
- 充电时间
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1 小时充满电
- 电池类型
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镍氢电池
- 使用时间
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50 分钟
- 快速充电
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是，5 分钟
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设计
- 颜色
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碧绿金属色
- 把手
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自立式剃须刀
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服务
- 替换刀头
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每 2 年更换一次
- 2 年全球保修
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是
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剃须性能
- 智能贴合
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6D 灵动刀头
- 剃须系统
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操作简易
- 清洁
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- 充电
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USB-A（不含适配器）
- 干湿两用
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湿剃或干剃
- 显示屏
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3 格电池电量指示灯
- 工作中
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只能无线操作
- 防水设计
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呵护皮肤
- 保护皮肤
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- *数据来源：基于飞利浦实验室测试
- **与飞利浦上一代剃须刀头RS52相比
- **数据来源：基于飞利浦实验室测试
- ***数据来源：基于飞利浦实验室测试
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