为运动员打造的革新技术
立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为运动员打造的革新技术
立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
为运动员打造的革新技术
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为运动员打造的革新技术
立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
音响
连接