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耳挂式耳机

SBCHJ030/00
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    耳挂式耳机

    SBCHJ030/00

    为运动员打造的革新技术

    立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    耳挂式耳机

    为运动员打造的革新技术

    立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    为运动员打造的革新技术

    立体声变得更平滑。Vapor Flight 运动型耳机具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    耳挂式耳机

    为运动员打造的革新技术

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      15 毫米喇叭驱动器使配戴更加舒适

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      小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      三向调整可使您获得自己满意的舒适感和稳固性

      即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        102 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW
        隔音膜
        Mylar 聚酯锥形

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金
        线缆长度
        1.2 米
        电缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边平行、对称

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