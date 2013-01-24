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耳挂式耳机

SBCHJ080/00
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    耳挂式耳机

    SBCHJ080/00

    为运动员打造的革新技术

    轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    耳挂式耳机

    为运动员打造的革新技术

    轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    为运动员打造的革新技术

    轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

    耳挂式耳机

    为运动员打造的革新技术

    轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。

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      15 毫米喇叭驱动器使配戴更加舒适

      15 毫米喇叭驱动器使配戴更加舒适

      小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。

      1.2 米长的电缆是户外使用的理想长度

      这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。

      三向调整可使您获得自己满意的舒适感和稳固性

      即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。

      在不使用耳机时可用便携袋来保护耳机

      使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。

      铜包铝线使音质得到改善

      在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      钕磁铁可增强低音效果和敏感度

      钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。

      加固的电线连接，使得耳机更加结实耐用。

      耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        打开
        频率响应
        8 - 24 000  赫兹
        阻抗
        16 欧姆
        磁铁型
        钕制
        最大输入功率
        50 毫瓦
        灵敏度
        104 dB
        扬声器直径
        15 毫米
        类型
        动态
        音圈
        CCAW

      • 连接

        连接器
        3.5 毫米立体声
        接头末端
        镀铬合金
        线缆长度
        1.2 米
        电缆类型
        OFC
        线缆接口
        两边平行、对称

      • 附件

        便携盒

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