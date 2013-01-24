为运动员打造的革新技术
轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为运动员打造的革新技术
轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
为运动员打造的革新技术
轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
为运动员打造的革新技术
轻盈而更加耐用。Skylon Flight 系列的所有金属材质耳机均具有专为运动员和音乐发烧友设计的新颖外观，外形小巧、轻盈便携，可进行三向调整以适合各种不同耳形的用户。
小巧的体积使配戴更加舒适，但这丝毫不影响它发出清晰、不失真的音效，15 毫米扬声器驱动器是满足您听觉享受的理想尺寸。
这样的理想长度让您能够将音频设备放在需要的位置。
即使在运动或走动中，您也能享受吻合、称心的最佳稳定性。有了三向调整，舒适性就有保证。
使用此柔软的便携袋不仅可以存放您的耳机，而且可以避免存放时缆线缠绕。
在耳机音圈处使用高质量的铜包铝线圈 (CCAW)，可显著改善音质。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
钕是制造具有强力磁性设备的最佳材料，它能使音圈获得更高的敏感度，带来更加震撼的低音效果和更加出色的音质。
耳机上柔软的塑料部分有效地减少了电线损伤，不但使连接更加稳固更避免了不断的扭曲带来的损伤。
音响
连接
附件