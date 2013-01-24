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婴儿相机

SBCSC490/00
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    SBCSC490/00

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      彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合

      数字系统检测可确保监护仪工作正常

      数字系统检测可确保监护仪工作正常

      当婴儿端装置和父母端装置通信链接出现问题时，系统就会发出既能看到也能听到的警报。

      使用全彩婴儿相机在电视机上观看宝宝的录像

      宝宝图像中自然的表情、逼真的色彩不仅仅令人感到欣慰，而且看起来也妙趣横生，值得永久珍藏这段美好的记忆。

      即使在黑暗的房间里，夜视也可以让您观察到宝宝的一举一动

      当宝宝的房间变暗时，摄像机会自动切换到夜视模式，这样即使不开灯您也可以观察到每个细节。在黑暗中您是看不到任何色彩的，所以传输的视频也会是黑白图像。

      使用 DVD 或 VCR 录制宝宝的童年

      要拍摄宝宝出自天性的可爱举动并将这些珍贵的记忆保存在 DVD 刻录机或 VCR 中，只需使用“婴儿相机”进行视频拍摄即可。由于宝宝并不知道正被拍摄，您可以捕捉到宝宝完全天性使然的举动。

      增加传输频道降低干扰

      通过频道选择可大大减少来自邻居家婴儿监视器的声音和干扰。

      当出现故障或超出联系范围时就会发出系统检测警报

      当与婴儿端装置超出通信范围时，或者通信链接出现故障时，父母端装置就会发出可以听到的音频警报。

      系统检测灯可以打消您对监护仪是否工作的疑虑

      当婴儿端装置与父母端装置连接正常时，父母端装置上的绿灯就会亮起，若超出两个装置间的通信范围，或是通信链接出现故障，绿灯就会开始闪烁。

      低电量指示提醒需要为电池充电了

      让您及时知道为电池充电或更换电池的时间。

      音量指示灯可以显示宝宝的声音大小

      有时这是一个非常好的方法来“观察”您的宝宝是否发出声音。指示灯让您一目了然。

      充电式的父母端装置和充电器为您节省开支

      将父母端装置放置在充电器上，将会自动给电池充电，这样就可以保证装置随时可以使用。

      充电基座可为电池充电并可随时使用

      有了内置式电池充电器，您可以自如地将父母端装置带在身边（充满电的情况下），在您的房音始终保持与宝宝的联系。它同样也可以用来方便地存放父母端装置，确保随时可用。

      方便地选择您喜欢的音量

      便捷的旋钮可让您根据自己的喜好控制音量的大小。

      高品质的麦克风均可以调节灵敏度

      设置麦克风的灵敏度，定制想听的声音。

      在室内和住处周围可携带父母端装置

      如果您携带父母端装置在房子内或周围活动时，父母端装置可以与婴儿端装置保持联系。可让您放心地知悉宝宝的状况，也能让您对宝宝的呼叫做出快速的响应。

      技术规格

      • 调谐器/接收/发送

        频段
        2.4GHz
        频道数
        4

      • 技术规格

        操作温度范围
        0 - 40  °C
        自动越界警告
        Y
        电池电量低显示灯
        Y
        电源
        交流/直流适配器
        电池充电显示灯
        电池电量充足指示
        系统检测
        • 电池检测指示灯
        • 系统检测警报
        • 系统检测指示灯

      • 附件

        交流/直流变压器
        2 节 12 伏直流 500 毫安电池
        电池
        6 节 AA 电池，不含婴儿端装置
        充电时间
        12  小时
        电池组
        镍氢电池组，含父母端装置
        电缆
        RCA 音频/视频电缆
        充电器
        父母端用对接插座
        延长线
        RCA 到 SCART 转接器
        用户手册

      • 功率

        电池操作时间
        5  小时

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