彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
无线彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
无线彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
无线彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
无线彩色婴儿相机和婴儿监护仪组合
当婴儿端装置和父母端装置通信链接出现问题时，系统就会发出既能看到也能听到的警报。
宝宝图像中自然的表情、逼真的色彩不仅仅令人感到欣慰，而且看起来也妙趣横生，值得永久珍藏这段美好的记忆。
当宝宝的房间变暗时，摄像机会自动切换到夜视模式，这样即使不开灯您也可以观察到每个细节。在黑暗中您是看不到任何色彩的，所以传输的视频也会是黑白图像。
要拍摄宝宝出自天性的可爱举动并将这些珍贵的记忆保存在 DVD 刻录机或 VCR 中，只需使用“婴儿相机”进行视频拍摄即可。由于宝宝并不知道正被拍摄，您可以捕捉到宝宝完全天性使然的举动。
通过频道选择可大大减少来自邻居家婴儿监视器的声音和干扰。
当与婴儿端装置超出通信范围时，或者通信链接出现故障时，父母端装置就会发出可以听到的音频警报。
当婴儿端装置与父母端装置连接正常时，父母端装置上的绿灯就会亮起，若超出两个装置间的通信范围，或是通信链接出现故障，绿灯就会开始闪烁。
让您及时知道为电池充电或更换电池的时间。
有时这是一个非常好的方法来“观察”您的宝宝是否发出声音。指示灯让您一目了然。
将父母端装置放置在充电器上，将会自动给电池充电，这样就可以保证装置随时可以使用。
有了内置式电池充电器，您可以自如地将父母端装置带在身边（充满电的情况下），在您的房音始终保持与宝宝的联系。它同样也可以用来方便地存放父母端装置，确保随时可用。
便捷的旋钮可让您根据自己的喜好控制音量的大小。
设置麦克风的灵敏度，定制想听的声音。
如果您携带父母端装置在房子内或周围活动时，父母端装置可以与婴儿端装置保持联系。可让您放心地知悉宝宝的状况，也能让您对宝宝的呼叫做出快速的响应。
调谐器/接收/发送
技术规格
附件
功率