主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

电子保险柜

SBX701B6G0/93
  • 贴心守护，放心储物 贴心守护，放心储物 贴心守护，放心储物
    -{discount-value}

    电子保险柜

    SBX701B6G0/93

    贴心守护，放心储物

    打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。 查看所有优势

    电子保险柜

    贴心守护，放心储物

    打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。 查看所有优势

    贴心守护，放心储物

    打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。 查看所有优势

    电子保险柜

    贴心守护，放心储物

    打破传统钥匙开柜模式，采用两套独立电子系统，第一套系统支持指纹、密码双通道识别，第二套系统只支持密码识别以便备用，多重防护技术加持，为您打造安全的私密空间。 查看所有优势

    相似产品

    See all safe-boxes

      贴心守护，放心储物

      精钢铸造，安全有型

      • 无钥匙开启面板
      • 空转把手设计
      • 双系统设计
      • 异常报警功能
      无忧守护，安全多一步

      无忧守护，安全多一步

      设置 2 套独立电子系统，当常用系统出现故障时，可启用备用的第二套系统继续工作，保障保险柜正常运作，避免出现卡箱、死机、取不出物件的情况。

      指纹密码双通道识别

      指纹密码双通道识别

      打破传统钥匙开柜模式，采用半导体指纹识别和触摸式数字密码键盘，支持指纹密码双通道识别模式。轻触唤醒，快速识别，无需使用机械钥匙开柜,让您拥有更畅快的开柜体验。

      四面锁定，防钻防撬安全升级

      四面锁定，防钻防撬安全升级

      保险柜箱门上、下、左、右均采用 32 毫米实心不锈钢锁栓，防锈防腐蚀，防钻防撬安全升级。

      让您安心使用每一天

      让您安心使用每一天

      SBX701 具有震动报警、错误报警、低电压报警多种警报功能，如遇异常情况会高音报警，全天候守护您的财物安全。

      落锁空旋，防止破拆

      落锁空旋，防止破拆

      当保险柜完成上锁后，手柄与传动机构处于分离状态，使手柄处于空旋状态，杜绝破拆工具的威胁，避免了从外部破坏把手进入保险柜的风险。

      巧妙设计，藏住秘密

      巧妙设计，藏住秘密

      保险柜底部设有暗格，让您拥有更隐蔽和私密的存储空间。

      开柜就能看得见

      开柜就能看得见

      保险柜内部设有夜视灯，一打开即亮起，无需担心黑暗环境使用。

      无死角防御，给您满分安全感

      无死角防御，给您满分安全感

      SBX701 箱体采用一体成型工艺，坚固防御无死角。嵌入式面板设计，不仅为颜值加分，也更好的保护了保险柜的电子线路板，兼具实用性与外观时尚，安全可靠。

      一物一格，分类放置一目了然

      一物一格，分类放置一目了然

      箱内合理布局，导轨珠宝抽屉设计，便于收纳珠宝首饰等小件贵重物品。皮革内饰，品质时尚，舒适触感为您带来更愉悦的储物体验。

      技术规格

      • 颜色

        星空灰

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        650X450x420 毫米

      • 产品净重

        105 公斤

      • 电源

        工作电压
        4.5 ~ 6 伏
        供电电池
        4 节 AA 电池
        电池寿命*
        6 个月

      • 指示灯

        蓝色
        正常使用中
        绿色
        识别成功
        红色
        识别失败
        红灯闪烁
        电压不足或异常警报

      • 开锁方式

        指纹
        最多 30 枚
        密码
        最多 10 组

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • *电池寿命（待机时间）取决于实际使用情况。