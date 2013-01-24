随时随地哺喂宝宝
时尚的 ThermaTote 可装放 2 个飞利浦新安怡奶瓶、2 个魔术杯或 4 个 VIA 母乳储存杯。其双层隔热层能将母乳冷藏或热保温长达 4 个小时。更具有重量轻、体积小、方便旅行携带的优点。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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