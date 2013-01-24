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Philips Avent

新生儿学习套装

SCD270/00
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  • 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里* 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里* 帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*
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    Philips Avent 新生儿学习套装

    SCD270/00

    帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*

    飞利浦新安怡新生儿学习套装 SCD270/00 随附 2 个 125 毫升/4 安士和 2 个 260 毫升/9 安士不含双酚 A 的奶瓶

    官方建议零售价: ￥419.00
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    飞利浦新安怡新生儿学习套装 SCD270/00 随附 2 个 125 毫升/4 安士和 2 个 260 毫升/9 安士不含双酚 A 的奶瓶

    帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*

    飞利浦新安怡新生儿学习套装 SCD270/00 随附 2 个 125 毫升/4 安士和 2 个 260 毫升/9 安士不含双酚 A 的奶瓶

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      帮助安抚您的宝宝，尤其在夜里*

      减少胀气及由此而产生的腹痛**

      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      贴近母乳胸型的奶嘴有利宝宝以原生自然的方式进行吸吮，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**

      完全可以与所有飞利浦新安怡系列产品互换使用

      完全可以与所有飞利浦新安怡系列产品互换使用

      所有飞利浦新安怡奶嘴、软嘴和奶瓶均可用于：存储杯、母乳储存杯组、魔术杯和吸乳器

      提供五种不同流量的奶嘴

      提供五种不同流量的奶嘴

      提供五种不同流量的奶嘴。

      确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里

      确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里

      当宝宝进食时，新安怡奶嘴出众的环绕结构将会弯曲，确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。宝宝可以像吮吸母乳一样控制乳汁流量。

      该奶瓶由不含双酚 A 的材料 PES 制成

      该奶瓶由不含双酚 A 的材料 PES 制成

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 包装内物品

        柔软新生儿奶嘴
        2（仅限于英国）  件
        奶瓶设计
        宽口径

      • 包装内物品

        奶瓶及奶嘴刷
        1  件
        经典系列奶瓶（4 安士）
        2  件
        新生儿奶嘴
        1  件
        经典系列奶瓶（9 安士）
        2  件

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          • * 实验表明，使用新安怡奶瓶哺喂两周大的婴儿，比使用传统奶瓶出现胀气的情况更少。（伦敦儿童健康研究所于 2008 年开展的调查。）
          • ** 实验表明，2 周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿，减少出现胀气及由此产生的腹痛，尤其在夜里，效果更加明显。