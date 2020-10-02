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    Philips Avent 透气安抚奶嘴

    SCF081

    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    舒适透气，轻松抚慰宝宝。飞利浦新安怡透气安抚奶嘴拥有加大气孔，可让宝宝肌肤保持干爽。多种颜色和设计可供选择。

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    Philips Avent 透气安抚奶嘴

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    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    加大气孔，让宝宝得到更舒适的抚慰

    • 让宝宝的肌肤畅快呼吸
    • 6-18 个月
    • 畸齿矫正并且不含双酚 A
    • 1 个装
    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    让宝宝的肌肤畅快呼吸

    超大气孔可帮助宝宝的皮肤透气，在安抚的同时保持皮肤更干爽。

    奶嘴接受度高达 98%*

    奶嘴接受度高达 98%*

    2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    我们选择使用硅胶材料来制作柔软系列和透气系列奶嘴，因为它是一种安全且惰性的材料，广泛应用于医疗行业，不含有害化学物质、内分泌活性物质（如 BPA）和过敏原。

    自然口腔发育

    自然口腔发育

    我们的矫正型，对称软硅胶奶嘴专为自然口腔发育设计。

    自然的触感，适合宝宝

    自然的触感，适合宝宝

    我们的硅胶奶嘴具有仿妈妈乳房的自然触感。

    3 分钟内便捷灭菌

    3 分钟内便捷灭菌

    柔软系列，透气系列安抚奶嘴附带的旅行收纳盒还可用作消毒盒。您只需要添加一些水并将其放入微波炉中加热。稍待片刻即可清洁以便下次使用。

    荷兰制造

    荷兰制造

    我们的柔软系列，透气系列安抚奶嘴在荷兰进行设计和生产。

    技术规格

    • 包装内物品

      透气安抚奶嘴
      1  件
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    • 2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)
    • *出于卫生考虑，建议安抚奶嘴在使用 4 周后进行更换
    • *全球第一奶嘴品牌

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