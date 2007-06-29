乳头内陷或无法外伸问题困扰着多达 10% 的女性，会造成女性的心理压力并使母婴之间难以进行母乳喂养。宝宝的吸乳动作应能拔出乳头。如果不能拔出，Niplette™ 则是一个可以提供帮助的简单、舒适的解决方案。这款设备使乳头扁平或内陷的女性能够在无需有创手术的情况下舒适地进行母乳喂养*。它由一个透明的乳头模具和一个密封护罩组成，连接在一个阀门和一个注射器端口上。
用一只手将塑料杯罩在乳晕上，用 5 毫升的注射器抽吸空气，以将乳头吸入杯中。用户可以控制吸力，并将乳头尽可能舒适地用力拉出。如果乳头已拉出，用户可以将注射器小心地从阀门上分离，然后继续进行正常活动，并将乳头矫正器隐蔽地戴在胸罩内。我们鼓励尽可能按初始用法使用*。
理想情况下，应在孕前使用乳头矫正器，并每天或每晚佩戴 8 小时*。如果乳房不是特别敏感，也可以在孕期前六个月使用它来进行永久矫正，或在婴儿出生后，每次哺乳前使用几分钟。乳头矫正器会将乳头吸出，使宝宝能够轻松吮吸，并在最初几天帮助建立母乳喂养。一旦母乳喂养结束，就可以进行永久的外形矫正，如果出现这种情况，则可以随时再次使用乳头矫正器。
临床试验*证明，乳头矫正器对乳头扁平或内陷问题能够成功实现永久矫正，无论这种情况是出现在青春期后还是由于缩乳手术造成的。如果她们没有进行过乳房手术，担心哺乳问题的孕妇最终都能成功进行母乳喂养。通常在连续使用一到三个月后即可实现永久矫正。
如果乳汁完全流入，乳头矫正器将不会发挥作用。但是，宝宝将习惯于成功吸住乳头。
易于清洁
设计
材料
包装内物品
操作简易
功能
发育阶段
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