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Philips Avent

柔软的安抚奶嘴

SCF222/20
Avent
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    Philips Avent 柔软的安抚奶嘴

    SCF222/20

    柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝娇嫩的肌肤*

    使用飞利浦新安怡舒柔安抚奶嘴，呵护娇嫩肌肤。我们的柔软、灵活护罩，自然贴合宝宝的面部曲线，在宝宝的皮肤上留下的压痕少，可减少皮肤刺激，让宝宝倍感舒适。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥78.00

    Philips Avent 柔软的安抚奶嘴

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      ultra soft 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。

      技术规格

      • 包装内物品

        ultra soft 安抚奶嘴
        2  件

      • 包含附件

        消毒锅/便携盒

      • 卫生

        可消毒
        可放心用洗碗机清洗
        易于清洁

      • 安全

        不含双酚 A
        安全拉环

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          奖项

          • 与健康专家和妈妈共同开发
          • 2016-2017 年开展的美国消费者测试表明，对我们 ultra air 和柔软安抚奶嘴中所用的飞利浦新安怡奶嘴，人们的平均接受度高达 98%
          • 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
          • 全球知名奶嘴品牌
          • 我们的产品系列支持每个成长阶段的妈妈们和宝宝们
          • 85% 接受调查的妈妈感觉这款奶嘴较柔软，美国独立研究，2017 年 2 月