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Philips Avent

微波蒸汽消毒锅

SCF271/06
Avent
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    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

    SCF271/06

    方便快捷

    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

    方便快捷

    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

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      消毒 6 个奶瓶只需 2 分钟*

      侧面绝热手柄可令盖子闭合更牢固

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      微波炉消毒锅侧面带有夹子，握持更加安全。夹子可紧紧夹住盖子，当您在从微波炉取出消毒锅时，不会轻易流出热水。侧面绝热手柄的设计同样是为了确保隔热，帮助您安全握持消毒锅。

      如不打开器具，其可保持消毒状态长达 24 小时之久

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      便于旅行携带。适合大部分微波炉。

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      飞利浦新安怡微波炉消毒锅适用于市场上大部分微波炉。其小巧的外形使其非常便于携带，无论是隔夜的短途旅行，还是持续多天的出国长途旅行，始终都有消毒奶瓶可用。它还适合用作爷爷奶奶家的备用消毒锅。尺寸：166（高），280（宽），280（长）（毫米）。

      可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

      可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

      尽管它外形小巧，但却是唯一能够装得下 6 个飞利浦新安怡奶瓶的微波炉消毒锅。多数微波炉消毒锅只能装下 4 个奶瓶，而飞利浦新安怡微波炉消毒锅却能够一次消毒全天使用的奶瓶。它还适用于消毒吸乳器。

      只需加水、组装并放入微波炉

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      只需加水、组装并放入微波炉，2 分钟即可完成消毒。消毒过程的确切时间取决于微波炉的功率：1100-1850 瓦时为 2 分钟，850-1000 瓦时为 4 分钟，500-850 瓦时为 6 分钟。

      通过天然蒸汽消毒，提供额外保护

      消毒是为了保护您的宝宝不受到牛奶中有害细菌的侵袭，直到他的免疫系统足够强大。飞利浦新安怡消毒锅采用医院的蒸汽消毒方法，整个过程快速、便携、有效，不含化学物质。

      技术规格

      • 重量和尺寸

        尺寸
        166（高），280（宽），280（长）  毫米
        重量
        740  克

      • 原产地

        英国
        Y

      • 包装内物品

        微波蒸汽消毒锅
        1  件
        Airflex 奶瓶（260 毫升/9 安士）
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      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

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