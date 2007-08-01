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  • 专为舒适而设计 专为舒适而设计 专为舒适而设计

    Philips Avent 智慧型单边电动吸乳器

    SCF292/13

    专为舒适而设计

    我们吸乳器外出套装（不含双酚 A）设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。

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    Philips Avent 智慧型单边电动吸乳器

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    专为舒适而设计

    源于自然的理念

    • 外出套装
    带隔热旅行袋和冷胶袋

    带隔热旅行袋和冷胶袋

    保持乳汁分泌以及离开宝宝时吸奶和储奶所需的一切。

    柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

    柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

    采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

    记忆并延续您的吸乳节奏

    记忆并延续您的吸乳节奏

    电子存储器会自动学习，只需轻触按钮，即会延续您个人的吸乳节奏。

    使用主电源、电池电源或手动方法

    使用主电源、电池电源或手动方法

    除了使用主电源外，此单边电动吸乳器还可用电池电源操作，亦可用作手动吸乳器，具有全面的灵活性。

    乳汁更多、更自然

    乳汁更多、更自然

    吸乳让宝宝能够随时享受到母乳，即使您不能陪在宝宝身边

    柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌

    吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。

    技术规格

    • 功率

      Voltage
      100 - 240  伏

    • 原产地

      英国

    • 包装内物品

      母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
      2  件
      Bottle stand/funnel cover
      2  件
      Battery pack
      1  件
      Newborn nipple travel pack
      1  件
      冷胶袋
      2  件
      Spare parts
      1  件
      Manual pump parts for when power is not available
      1
      母乳储存杯（260 毫升/9 安士）
      1  件
      微纤维旅行包
      1  件
      电源线
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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