Philips Avent 智慧型单边电动吸乳器
专为舒适而设计
我们吸乳器外出套装（不含双酚 A）设计有电子存储器，可学习并延续您的个人吸乳节奏，让您轻松控制一切。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
带隔热旅行袋和冷胶袋
保持乳汁分泌以及离开宝宝时吸奶和储奶所需的一切。
柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样
采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。
记忆并延续您的吸乳节奏
电子存储器会自动学习，只需轻触按钮，即会延续您个人的吸乳节奏。
使用主电源、电池电源或手动方法
除了使用主电源外，此单边电动吸乳器还可用电池电源操作，亦可用作手动吸乳器，具有全面的灵活性。
乳汁更多、更自然
吸乳让宝宝能够随时享受到母乳，即使您不能陪在宝宝身边
柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。
技术规格
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功率
- Voltage
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100 - 240
伏
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原产地
- 英国
-
是
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包装内物品
- 母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
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2
件
- Bottle stand/funnel cover
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2
件
- Battery pack
-
1
件
- Newborn nipple travel pack
-
1
件
- 冷胶袋
-
2
件
- Spare parts
-
1
件
- Manual pump parts for when power is not available
-
1
- 母乳储存杯（260 毫升/9 安士）
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1
件
- 微纤维旅行包
-
1
件
- 电源线
-
1
件
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发育阶段
- 阶段
-
0 至 6 个月
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