    Philips Avent Single Electric Breast Pump 基础呵护

    SCF323/11

    飞利浦新安怡电动吸乳器可保持最佳的乳汁流速，并能根据您的乳头大小和形状轻柔贴合。快捷、舒适、方便，为每位新手妈妈贴心设计。

    个性化体验，4 + 4 档调节设置

    提供各种刺激和吸乳设置，根据您的需要进行精细调节。我们的吸乳器提供 4 档刺激设置和 4 档吸乳设置，可带来个性化体验。

    柔软、自适应的硅胶垫

    均码。硅胶垫可轻柔地伸缩，贴合您的乳头。

    所需部件较少，设置直观

    我们的封闭式吸乳系统意味着乳汁不会进入导管，因此，可减少清洁工作。部件更少，重新组装也变得轻而易举。

    记忆功能

    了解您的喜好？吸乳器会自动记住您上次的设置，您要做的就是坐下来按启动按钮。

    小巧紧凑

    小巧紧凑的马达组件

    技术规格

    • 功率

      USB-C 连接
      市电电压
      5V 和 ≥ 1 A
      不包含电源部件。不可充电，需要连接电源线才能使用。

    • 材料

      不含双酚 A*

    • 包装内物品

      马达组件
      硅胶管
      USB-C 线缆
      自然原生系列奶瓶（125 毫升）
      吸乳套件
      螺口盖

    • 仅与奶瓶和接触母乳的其他部件相关，遵循欧盟规定 10/2011。

