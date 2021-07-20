Philips Avent Single Electric Breast Pump 基础呵护
轻松吸乳，从容应对
飞利浦新安怡电动吸乳器可保持最佳的乳汁流速，并能根据您的乳头大小和形状轻柔贴合。快捷、舒适、方便，为每位新手妈妈贴心设计。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
个性化体验，4 + 4 档调节设置
提供各种刺激和吸乳设置，根据您的需要进行精细调节。我们的吸乳器提供 4 档刺激设置和 4 档吸乳设置，可带来个性化体验。
柔软、自适应的硅胶垫
均码。硅胶垫可轻柔地伸缩，贴合您的乳头。
所需部件较少，设置直观
我们的封闭式吸乳系统意味着乳汁不会进入导管，因此，可减少清洁工作。部件更少，重新组装也变得轻而易举。
记忆功能
了解您的喜好？吸乳器会自动记住您上次的设置，您要做的就是坐下来按启动按钮。
技术规格
-
功率
- USB-C 连接
-
是
- 市电电压
-
5V 和 ≥ 1 A
- 不包含电源部件。不可充电，需要连接电源线才能使用。
-
是
-
材料
- 不含双酚 A*
-
是
-
包装内物品
- 马达组件
-
是
- 硅胶管
-
是
- USB-C 线缆
-
是
- 自然原生系列奶瓶（125 毫升）
-
是
- 吸乳套件
-
是
- 螺口盖
-
是
- 仅与奶瓶和接触母乳的其他部件相关，遵循欧盟规定 10/2011。
