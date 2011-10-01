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Philips Avent

新安怡 舒适的手动吸乳器

SCF330/13
Avent
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  • 让妈妈舒适地给宝宝喂奶 让妈妈舒适地给宝宝喂奶 让妈妈舒适地给宝宝喂奶
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    Philips Avent 新安怡 舒适的手动吸乳器

    SCF330/13

    让妈妈舒适地给宝宝喂奶

    感觉舒适放松时，乳汁更容易流出。这就是为什么我们创造了目前最舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥399.00
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      让妈妈舒适地给宝宝喂奶

      • 自然原生系列
      • 随附 3 个母乳储存杯
      独特的设计，更舒适的吸乳姿势

      独特的设计，更舒适的吸乳姿势

      吸乳器采用独特的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。

      柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

      柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

      我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

      小巧轻便的设计

      小巧轻便的设计

      吸乳器采用小巧轻便的设计，容易放置。符合人体工程学形状的手柄可在吸乳时提供舒适的握持并且能使您方便地掌控。由于小巧轻便，吸乳器易于存储和携带，外出时吸乳更加轻松。

      易于辨别各个部件，组装更为直观

      易于辨别各个部件，组装更为直观

      易于辨别的部件使组装更为直观

      随附 3 个多功能母乳储存杯

      使用同一个杯子吸乳、储存和用母乳哺喂宝宝。适合存放在冰箱或冷冻室中

      兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品

      该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。

      由许多独立的小部件组成，易于清洁

      由许多独立的小部件组成，易于清洁。所有部件都可用洗碗机清洗。

      轻松地手动操作

      如果您偶尔吸乳并且重视其小巧的外形，这款吸乳器必定是您的理想之选。

      技术规格

      • 原产地

        英国

      • 材料

        吸乳器
        不含双酚 A*
        奶嘴
        • 硅胶
        • 不含双酚 A*
        母乳储存杯
        • 不含双酚 A*
        • 聚丙烯

      • 包装内物品

        带手柄的吸乳器主体
        1  件
        标准护垫
        1  件
        母乳储存杯
        3  件
        母乳储存杯适配器
        1  件
        特柔新生儿奶嘴
        1  件

      • 吸乳器

        材料
        不含双酚 A*

      • 设计

        吸乳器设计
        小巧身形

      • 操作简易

        吸乳器使用
        • 组装更为直观
        • 易清洗
        • 完全兼容的系列

      • 发育阶段

        阶段
        0 至 6 个月

      • 功能

        无需向前倾斜
        坐姿舒适
        柔软舒适的按摩垫
        轻柔刺激
        随附母乳储存杯
        集吸乳、储存和喂奶于一体

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            • 不含双酚 A，遵循欧盟规定 10/2011