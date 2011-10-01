如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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吸乳器采用独特的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。
我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。
吸乳器采用小巧轻便的设计，容易放置。符合人体工程学形状的手柄可在吸乳时提供舒适的握持并且能使您方便地掌控。由于小巧轻便，吸乳器易于存储和携带，外出时吸乳更加轻松。
易于辨别的部件使组装更为直观
使用同一个杯子吸乳、储存和用母乳哺喂宝宝。适合存放在冰箱或冷冻室中
该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。
由许多独立的小部件组成，易于清洁。所有部件都可用洗碗机清洗。
如果您偶尔吸乳并且重视其小巧的外形，这款吸乳器必定是您的理想之选。
原产地
材料
包装内物品
吸乳器
设计
操作简易
发育阶段
功能