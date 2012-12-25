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    Philips Avent 新安怡 舒适的单边电动吸乳器/吸奶器

    SCF332/01

    舒适，多乳汁

    感觉舒适放松时，乳汁容易流出。这就是为什么我们创造了目前舒适的吸乳器：舒适地坐着，无需向前倾斜，让柔软的按摩护垫轻柔刺激乳汁分泌。

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    官方建议零售价: ￥1,449.00

    Philips Avent 新安怡 舒适的单边电动吸乳器/吸奶器

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    舒适，多乳汁

    带按摩垫的吸乳器

    • 自然原生系列
    • 包括 4 安士奶瓶
    出众的设计，更舒适的吸乳姿势

    出众的设计，更舒适的吸乳姿势

    吸乳器采用出众的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。

    具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

    具有轻柔刺激模式和 3 种吸乳设置

    打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。

    柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

    柔软舒适的按摩垫可带给您温热感

    我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。

    小巧轻便的设计

    小巧轻便的设计

    吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放更方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。

    易于辨别各个部件，组装更为直观

    易于辨别各个部件，组装更为直观

    易于辨别的部件使组装更为直观

    兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品

    兼容其他飞利浦新安怡喂哺产品

    该吸乳器可与飞利浦新安怡系列产品中的其他喂哺产品一起使用，包括我们的经典系列奶瓶和母乳储存杯。飞利浦新安怡还提供一系列母乳护理配件，以延长您的母乳喂养时间，并提升舒适度。

    简单的部件，令清洗更容易

    简单的部件，令清洗更容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。

    轻触按钮即可轻松操作

    单边电动吸乳器非常适合经常吸乳并注重轻松吸乳体验的妈妈们，轻触按钮即可轻松操作。

    技术规格

    • 吸乳器

      材料
      不含双酚 A*

    • 设计

      吸乳器设计
      小巧身形
      奶瓶设计
      • 人体工程学形状
      • 宽口径

    • 原产地

      英国

    • 材料

      吸乳器
      • 聚丙烯
      • 不含双酚 A*
      奶瓶
      • 聚丙烯
      • 不含双酚 A*
      奶嘴
      • 硅橡胶
      • 不含双酚 A*

    • 包装内物品

      乳垫样品包
      2（2 片日用乳垫和 2 片夜用乳垫）  件
      柔软新生儿奶嘴
      1  件
      母乳储存密封垫
      1  件
      自然原生系列奶瓶 4 安士
      1  件
      吸乳器主体
      1  件
      标准护垫
      1  件
      基座包含软管
      1  件
      备用隔膜
      1  件

    • 操作简易

      吸乳器使用
      • 组装更为直观
      • 易清洗
      • 完全兼容的系列

    • 功能

      无需向前倾斜
      坐姿舒适
      柔软舒适的按摩垫
      轻柔刺激
      设置
      • 3 种吸乳设置
      • 1 种刺激模式

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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    奖项

    • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011

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