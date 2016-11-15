吸乳器采用出众的设计，可使乳汁直接从乳房流入奶瓶，即使坐直时也如此。这意味着吸乳时您会更舒适：无需身体前倾即可确保所有乳汁流入奶瓶。吸乳时坐姿舒适并且全身放松有助于乳汁更自然地流出。
打开电源后，吸乳器自动以轻柔刺激模式开始刺激您的乳汁分泌。然后在 3 种吸乳设置中选择，实现舒适的吸乳体验。
我们的按摩垫拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温热感，令您感觉舒适，并轻柔刺激乳汁流出。这款垫可模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁分泌。
吸乳器能够满足您的一切吸乳需求。我们的全新单边电动吸乳器附赠手柄，可轻松从电动吸乳切换为手动吸乳。这样，您可以始终以自己想要的方式吸乳。
吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放更方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。
简单的部件，令清洗更容易。母乳绝不会接触软管和底座。除电子部件之外，所有部件都可用洗碗机清洗。
吸乳器
设计
原产地
材料
包装内物品
操作简易
功能
发育阶段
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