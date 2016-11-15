小巧轻便的设计

吸乳器采用紧凑的设计，易于持握并可以轻松地放置在乳房上。吸乳时，小巧、轻便的底座可以舒适地放置在触手可及的范围内，让一切尽在掌控之中。软管可以缠绕于底座，令携带和存放更方便。外出时可通过电池供电，轻松使用。