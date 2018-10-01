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  • 轻巧透气，专为敏感肌肤设计 轻巧透气，专为敏感肌肤设计 轻巧透气，专为敏感肌肤设计

    Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴

    SCF345/22

    轻巧透气，专为敏感肌肤设计

    飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。

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    官方建议零售价: ￥68.00

    Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴

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    轻巧透气，专为敏感肌肤设计

    大透气孔，宝宝肌肤透气清爽

    • 可使宝宝的肌肤透气
    • 6-18 个月
    • 呵护口腔健康发育，不含双酚A
    • 2 盒装
    4 个特大空气孔

    4 个特大空气孔

    ultra air 设计可提供较大气流，让宝宝的敏感肌肤清爽透气。

    安抚时让肌肤更干爽

    安抚时让肌肤更干爽

    得益于安抚奶嘴的透气设计可形成较大气流，在安抚的同时让小家伙的肌肤更加干爽。

    弧边设计，舒适安抚

    弧边设计，舒适安抚

    ultra air 护罩十分轻盈，弧边设计让您的宝宝倍感舒适。

    98% 的宝宝接受我们的 ultra air 安抚奶嘴*

    98% 的宝宝接受我们的 ultra air 安抚奶嘴*

    婴儿知道他们的所爱！我们询问了妈妈们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的妈妈表示她们的宝宝可以接受飞利浦新安怡 ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴。

    带纹路的、如丝般的奶嘴，让宝宝倍感舒适

    带纹路的、如丝般的奶嘴，让宝宝倍感舒适

    这款如丝般、带纹路的硅胶安抚奶嘴，让您的小家伙倍感舒适。

    专为口腔自然发育而设计

    专为口腔自然发育而设计

    我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。

    一个便携盒即可进行消毒和存放

    一个便携盒即可进行消毒和存放

    ultra air 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。

    技术规格

    • 卫生

      可消毒
      可放心用洗碗机清洗
      易于清洁

    • 安全

      不含双酚 A
      安全拉环

    • 包含附件

      消毒锅/便携盒

    • 包装内物品

      透气安抚奶嘴
      2  件

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    • 2016-2017 年美国消费者测试显示，对我们ultra air 透气系列和 ultra soft 柔软系列安抚奶嘴中所用的有纹路的飞利浦新安怡奶嘴，人们的平均接受度高达 98%。
    • 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
    • 全球第一奶嘴品牌
    • 2014 年度最佳制造商

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