Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴
轻巧透气，专为敏感肌肤设计
飞利浦新安怡 ultra air 透气系列安抚奶嘴，让宝宝的肌肤清爽透气。4个透气孔的挡板设计，使得空气可以在轻盈的挡板之间充分流动，宝宝的敏感肌肤能够保持清爽干燥。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥68.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent ultra air 透气系列安抚奶嘴
轻巧透气，专为敏感肌肤设计
大透气孔，宝宝肌肤透气清爽
- 可使宝宝的肌肤透气
- 6-18 个月
- 呵护口腔健康发育，不含双酚A
- 2 盒装
4 个特大空气孔
ultra air 设计可提供较大气流，让宝宝的敏感肌肤清爽透气。
安抚时让肌肤更干爽
得益于安抚奶嘴的透气设计可形成较大气流，在安抚的同时让小家伙的肌肤更加干爽。
弧边设计，舒适安抚
ultra air 护罩十分轻盈，弧边设计让您的宝宝倍感舒适。
98% 的宝宝接受我们的 ultra air 安抚奶嘴*
婴儿知道他们的所爱！我们询问了妈妈们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的妈妈表示她们的宝宝可以接受飞利浦新安怡 ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴。
带纹路的、如丝般的奶嘴，让宝宝倍感舒适
这款如丝般、带纹路的硅胶安抚奶嘴，让您的小家伙倍感舒适。
专为口腔自然发育而设计
我们的可伸缩硅胶奶嘴采用对称形状，专为呵护您宝宝不同阶段上颚、牙齿和牙床的发育而设计。
一个便携盒即可进行消毒和存放
ultra air 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。
技术规格
-
卫生
- 可消毒
-
是
- 可放心用洗碗机清洗
-
是
- 易于清洁
-
是
-
安全
- 不含双酚 A
-
是
- 安全拉环
-
是
-
包含附件
- 消毒锅/便携盒
-
是
-
包装内物品
- 透气安抚奶嘴
-
2
件
- 2016-2017 年美国消费者测试显示，对我们ultra air 透气系列和 ultra soft 柔软系列安抚奶嘴中所用的有纹路的飞利浦新安怡奶嘴，人们的平均接受度高达 98%。
- 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
- 全球第一奶嘴品牌
- 2014 年度最佳制造商
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。