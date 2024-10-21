Philips Avent ultra air 安抚奶嘴
让宝宝肌肤透气
舒适透气，轻松抚慰宝宝。飞利浦新安怡透气安抚奶嘴具有加大气孔，可让宝宝肌肤保持干爽。加固奶嘴更适合大月龄宝宝，有利于宝宝牙齿和牙龈生长。多种颜色和设计可供选择。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent ultra air 安抚奶嘴
让宝宝肌肤透气
在整个出牙期为宝宝提供抚慰
- 超坚固奶嘴
- 有正畸作用且不含 BPA
- 1个装
- 18 个月以上
让宝宝的肌肤畅快呼吸
超大气孔可帮助宝宝的皮肤透气，在安抚的同时保持皮肤更干爽。
超坚固奶嘴
超坚固奶嘴，贴合上颚、牙齿和牙床的自然形状。
奶嘴由 100% 食品级硅胶制成
我们选择使用硅胶材料来制作柔软系列和透气系列奶嘴，因为它是一种安全且惰性的材料，广泛应用于医疗行业，不含有害化学物质、内分泌活性物质（如 BPA）和过敏原。
自然口腔发育
我们的矫正型，对称软硅胶奶嘴专为自然口腔发育设计。
自然的触感，适合宝宝
我们的硅胶奶嘴具有仿妈妈乳房的自然触感。
3 分钟内便捷灭菌
柔软系列，透气系列安抚奶嘴附带的旅行收纳盒还可用作消毒盒。您只需要添加一些水并将其放入微波炉中加热。稍待片刻即可清洁以便下次使用。
荷兰制造
我们的柔软系列，透气系列安抚奶嘴在荷兰进行设计和生产。
技术规格
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原产地
- 荷兰
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是
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包装内物品
- 透气安抚奶嘴
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1
件
- 出于卫生考虑，建议安抚奶嘴在使用 4 周后进行更换。
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