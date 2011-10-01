飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

自然系列 PA 奶瓶

SCF476
Avent
Avent
  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
    -{discount-value}

    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    SCF476

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌竖形纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌竖形纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌竖形纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    Philips Avent 自然系列 PA 奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的全新奶瓶带柔软和防扁塌竖形纹的奶嘴，专为成长阶段的宝宝而设计。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    相似产品

    See all natural-baby-bottles

      自然的喂养感受

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 11 安士/330 毫升
      • 快流量奶嘴
      • 6 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      奶嘴内的花瓣和螺纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      该系列提供不同流量的奶嘴

      该系列提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡系列产品提供不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量，伴随宝宝一路成长。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。

      柔软光滑的硅橡胶，可适应宝宝不断变化的需求

      柔软光滑的耐咬硅橡胶，专为宝宝不断变化的需求而设计。

      PA 材料轻盈、耐用、如玻璃般通透

      高品质、进口 PA 材料是轻盈、耐用的塑料，如玻璃般通透。便于携带且耐高温消毒，可直接用奶瓶加热母乳。

      不含 BPA 和 BPS*

      飞利浦新安怡自然系列 PA 奶瓶由不含 BPA 和 BPS 的材料（聚酰胺）制成。

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      高质量塑料自然原生系列 PA 奶瓶与大多数飞利浦新安怡吸乳器、软嘴、密封垫和杯盖兼容。但是，手柄仅与飞利浦新安怡自然原生系列 PA 高质量塑料奶瓶系列兼容，且它们不与飞利浦新安怡自然原生系列 (PP) 产品兼容。不建议将手柄与玻璃奶瓶一起使用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        6-12 个月
        材料
        • 不含双酚 A
        • 极其耐用
        容量
        11 安士/330 毫升
        手柄
        1  件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 易于组装
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        • 宽口径
        婴儿奶瓶
        1  件

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

      • 功能

        吮吸
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        • 自然原生的吮吸方式
        奶嘴
        出众的花瓣纹奶嘴，柔软且防扁塌

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项

          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011