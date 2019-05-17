Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴
柔软安抚奶嘴，呵护宝宝敏感肌肤
使用飞利浦新安怡 ultra soft 安抚奶嘴，呵护敏感肌肤。我们的柔软*、灵活护罩，自然贴合宝宝的面部曲线，在宝宝的皮肤上留下的压痕更少，可减少皮肤刺激，让宝宝倍感舒适。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴
柔软安抚奶嘴，呵护宝宝敏感肌肤
灵活的护罩，柔软舒适
- 柔软、灵活
- 0-6 个月
- 畸齿矫正并且不含双酚 A
- 1 个装
柔软、灵活的护罩，对肌肤的压痕较少且对肌肤的刺激更少
敏感肌肤需要加倍呵护。我们的护罩技术可使此安抚奶嘴自然贴合宝宝的面部曲线，柔软舒适。对宝宝肌肤产生的压痕较少且对肌肤的刺激更少。
弧形护罩，每日格外舒适
我们的弧形护罩可最大程度减少压力，呵护宝宝的脸颊，让宝宝倍感舒适。
深受全球婴儿喜爱*
我们询问了妈妈们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的妈妈表示她们的宝宝可以接受飞利浦新安怡 ultra soft 和 ultra air 安抚奶嘴。
带纹路的、如丝般的奶嘴，让宝宝倍感舒适
这款如丝般、带纹路的硅胶安抚奶嘴，让您的小家伙倍感舒适。
贴合上颚、牙齿和牙床的自然形状
采用可贴合宝宝上颚、牙齿和牙床的自然形状的对称奶嘴，呵护您小宝宝的口腔发育。
一个便携盒即可进行消毒和存放
ultra soft 旅行收藏盒可用作消毒锅，您只需加入一些水，将其放入微波炉中即可。然后放心，它是清洁的，可供下次使用。
技术规格
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卫生
- 可消毒
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是
- 可放心用洗碗机清洗
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是
- 易于清洁
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是
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安全
- 不含双酚 A
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是
- 安全拉环
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是
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包含附件
- 消毒锅/便携盒
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是
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包装内物品
- ultra soft 安抚奶嘴
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1
件
- 与医疗保健专业人士和妈妈们共同开发
- 2016-2017 年开展的美国消费者测试表明，对我们 ultra air 和 ultra soft 安抚奶嘴中所用的一流质感飞利浦新安怡奶嘴，人们的平均接受度高达 98%
- 出于卫生考虑，奶嘴在使用 4 周后进行更换
- 全球第一奶嘴品牌
- 我们的产品系列支持每个成长阶段的妈妈们和宝宝们
- 85% 接受调查的妈妈感觉这款奶嘴比其他领先品牌的八种可比型号更柔软，美国独立研究，2017 年 2 月
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