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Philips Avent

宽口径蓝色海马自然玻璃奶瓶

SCF577/01
Avent
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 宽口径蓝色海马自然玻璃奶瓶

    SCF577/01

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然含接，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 宽口径蓝色海马自然玻璃奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然含接，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然含接，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 宽口径蓝色海马自然玻璃奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然含接，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

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      自然的喂养感受

      自然含接

      • 1 个奶瓶
      • 8 安士/240 毫升
      • 柔软慢流量奶嘴
      • 1 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。

      此奶瓶不含双酚 A*

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      出众的防胀气阀门技术

      出众的防胀气阀门技术

      我们出众的防胀气阀门技术设计通过将空气排入奶瓶而不会进入宝宝肚子里来减少胀气和不适感。

      隔热

      隔热

      奶瓶由高品质高硼硅玻璃制成，隔热且抗热冲击。还可消毒。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        奶瓶
        • 玻璃
        • 不含双酚 A*
        婴儿奶瓶
        1  件
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统
        中国台湾

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于抓握
        • 易于组装
        • 易于清洁

      • 功能

        吮吸
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        • 自然原生的吮吸方式
        奶嘴
        • 柔软、灵活的奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹

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          奖项

          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011