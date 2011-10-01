如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。
肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
我们出众的防胀气阀门技术设计通过将空气排入奶瓶而不会进入宝宝肚子里来减少胀气和不适感。
奶瓶由高品质高硼硅玻璃制成，隔热且抗热冲击。还可消毒。
发育阶段
材料
功能
操作简易
功能