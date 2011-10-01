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Philips Avent

艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

SCF581/01
Avent
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    SCF581/01

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

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      自然的喂养感受

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 4 安士/125 毫升
      • 新生儿特小流量
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      柔软、宽底奶嘴，确保稳固咬合。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与出众的舒适花瓣纹相结合，可打造柔软的奶嘴，实现更自然的喂养，不会导致奶嘴扁塌。

      出众的防胀气阀门技术

      出众的防胀气阀门技术

      我们出众的防胀气阀门技术设计通过将空气排入奶瓶而不会进入宝宝肚子里来减少胀气和不适感。

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品！

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      支持宝宝的健康成长

      德国进口优质 PPSU，支持宝宝的健康成长。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-3 个月
        中国

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        1  件
        奶瓶
        • 不含 BPA 和 BPS*
        • PPSU（德国进口）
        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        • 隔热，高达 180°
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于抓握
        • 易于组装
        • 易于清洁

      • 功能

        吮吸
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        出众舒适的花瓣纹，打造柔软、灵活的奶嘴
        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011