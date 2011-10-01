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Philips Avent

艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

SCF583/01
Avent
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  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
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    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    SCF583/01

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

    Philips Avent 艺术启蒙彩绘PPSU奶瓶

    自然的喂养感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势

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      自然的喂养感受

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 11 安士/330 毫升
      • 6 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      灵活、防扁塌螺纹奶嘴设计

      奶嘴内的花瓣和螺纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。

      人体工程学手柄，适合宝宝的粗大运动发育阶段

      人体工程学手柄，适合宝宝的粗大运动发育阶段

      人体工程学手柄，适合宝宝的粗大运动发育阶段，用于练习握住奶瓶和独立喝奶。

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      兼容飞利浦新安怡自然原生系列产品

      将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品！

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      支持宝宝的健康成长

      德国进口优质 PPSU，支持宝宝的健康成长。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        6 个月以上
        中国
        手柄
        1  件

      • 设计

        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        • 隔热，高达 180°
        奶瓶
        • 不含 BPA 和 BPS*
        • PPSU（德国进口）
        婴儿奶瓶
        1  件
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于抓握
        • 易于组装
        • 易于清洁

      • 功能

        吮吸
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        出众的花瓣纹奶嘴，柔软且防扁塌
        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011