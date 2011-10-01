自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
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自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的竖形纹设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
奶嘴内的花瓣和螺纹设计，可增加奶嘴柔软度和灵活性，从而确保对于成长阶段的宝宝，奶嘴不会扁塌。
人体工程学手柄，适合宝宝的粗大运动发育阶段，用于练习握住奶瓶和独立喝奶。
将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品！
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
德国进口优质 PPSU，支持宝宝的健康成长。
发育阶段
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操作简易
功能