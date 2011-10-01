自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
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自然的喂养感受
我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够更贴近地模仿乳房。舒适的花瓣纹和贴近母乳胸型的奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且可轻易实现母乳与奶瓶的交互喂养。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吮吸，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
柔软、宽底奶嘴，确保稳固咬合。
灵活的螺旋型设计与出众的舒适花瓣纹相结合，可打造柔软的奶嘴，实现更自然的喂养，不会导致奶嘴扁塌。
我们出众的防胀气阀门技术设计通过将空气排入奶瓶而不会进入宝宝肚子里来减少胀气和不适感。
人体工程学手柄，适合宝宝的粗大运动发育阶段，用于练习握住奶瓶和独立喝奶。
将我们的吸乳器、奶瓶和杯子部件进行组合搭配，随时打造出适合您的产品！
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
德国进口优质 PPSU，支持宝宝的健康成长。
发育阶段
包装内物品
操作简易
功能
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