临床证明可减少胀气和不适感*
使用飞利浦新安怡经典系列奶嘴，您的宝宝可以控制乳汁流量，由此可有效避免进食过量或吐奶。特别设计的阀门让空气进入奶瓶，因而可促进健康的哺喂，有效减少焦躁情绪和胀气及由此产生的腹部不适。* 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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临床证明可减少胀气和不适感*
使用飞利浦新安怡经典系列奶嘴，您的宝宝可以控制乳汁流量，由此可有效避免进食过量或吐奶。特别设计的阀门让空气进入奶瓶，因而可促进健康的哺喂，有效减少焦躁情绪和胀气及由此产生的腹部不适。* 查看所有优势
睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**
当宝宝进食时，奶嘴出众的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。
该奶嘴由不含双酚 A 的硅橡胶材料制成（遵守欧盟标准 2011/8/EU）
飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。
奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气
建议经典系列奶嘴仅与经典系列奶瓶配合使用。
发育阶段
材料
设计
功能
奶嘴
功能