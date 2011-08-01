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Philips Avent

经典系列+ 奶嘴

SCF633/22
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  • 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感*
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    Philips Avent 经典系列+ 奶嘴

    SCF633/22

    临床证明可减少胀气和不适感*

    使用飞利浦新安怡经典系列奶嘴，您的宝宝可以控制乳汁流量，由此可有效避免进食过量或吐奶。特别设计的阀门让空气进入奶瓶，因而可促进健康的哺喂，有效减少焦躁情绪和胀气及由此产生的腹部不适。* 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥59.00
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      临床证明可减少胀气和不适感*

      30 年的信赖

      • 2 件
      • 中流量
      • 3 个月以上
      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**

      出众的防胀气系统

      出众的防胀气系统

      当宝宝进食时，奶嘴出众的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子里。

      不含双酚 A 的奶嘴

      不含双酚 A 的奶嘴

      该奶嘴由不含双酚 A 的硅橡胶材料制成（遵守欧盟标准 2011/8/EU）

      提供不同流量的奶嘴

      提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

      由于奶嘴出众的阀门可轻松吸吮

      奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

      适用于经典系列奶瓶

      建议经典系列奶嘴仅与经典系列奶瓶配合使用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月
        柔软的中流量奶嘴
        2  件

      • 材料

        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 设计

        奶嘴设计

      • 功能

        防胀气阀门
        两件式防胀气系统

      • 奶嘴

        流量
        中流量
        月数
        3 个月以上
        孔数
        3 孔

      • 功能

        吮吸
        轻松吸吮
        奶嘴
        伴随吮吸节奏而弯曲

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          奖项

          • * 实验表明，使用新安怡奶瓶哺喂两周大的婴儿出现胀气的情况较少。（伦敦儿童健康研究所于 2008 年开展的调查。）
          • 两周大的婴儿中，使用飞利浦新安怡奶瓶出现胀气的情况较少。两周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿表现焦躁情绪的情况较少。
          • ** 实验表明，2 周大的婴儿，较之使用其它主流奶瓶喂奶，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿，减少出现胀气及由此产生的腹痛，尤其在夜里，效果明显。