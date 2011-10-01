自然的喂养感受
我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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材料
功能
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