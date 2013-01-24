飞利浦 - 单击此处导航到主页
主页
$

搜索词

Philips Avent

可调流量奶嘴（3 个月以上）

SCF652
Avent
Avent
  • 自然的喂养感受 自然的喂养感受 自然的喂养感受
    -{discount-value}

    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    SCF652

    自然的喂养感受

    我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00
    查找相似产品

    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    自然的喂养感受

    我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    自然的喂养感受

    我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥69.00
    查找相似产品

    Philips Avent 可调流量奶嘴（3 个月以上）

    自然的喂养感受

    我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    相似产品

    See all baby-bottle-nipples

      自然的喂养感受

      柔软、灵活的奶嘴

      • 2 件
      • 慢流量
      • 1 个月以上
      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。

      出众的防胀气阀门技术

      出众的防胀气阀门技术

      可通过排出宝宝肚子里的空气来减少焦躁情绪和不适感。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        1 个月以上

      • 材料

        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*
        特柔慢流量奶嘴
        2  件

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

      • 功能

        吮吸
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹
        • 柔软、灵活的奶嘴

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          奖项