自然的喂养感受
我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
自然的喂养感受
我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
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我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
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自然的喂养感受
我们的新奶嘴采用令肌肤柔软的材料和灵活的螺旋型设计，能够近似模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。
肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
可通过排出宝宝肚子里的空气来减少焦躁情绪和不适感。
较小的孔可以更好地控制流量，适用于饮用速度较慢的宝宝。自然初始奶嘴提供奶瓶哺喂新生儿的理想流量。
发育阶段
材料
包装内物品
功能
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