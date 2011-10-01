如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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自然原生系列玻璃奶瓶抗热冲击，因此可安全存储在冰箱中、适合加热并且可消毒。
贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。
肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。
螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。
可通过排出奶瓶内的空气而非排到宝宝的肚子里，来减少焦躁情绪和不适感。
由于出众的造型，奶瓶易于从任何方向抓握，带来出众舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶适用于飞利浦新安怡系列产品，但不包括经典系列奶瓶和杯把手。建议自然原生系列奶瓶仅与自然原生系列奶嘴配合使用。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
优质高硼硅玻璃，确保高品质，打造出众纯净度。
飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种尺寸和 7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。
材料
包装内物品
奶瓶
设计
操作简易
发育阶段
功能