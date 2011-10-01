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Philips Avent

自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

SCF678/33
Avent
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  • 母乳般的自然感受 母乳般的自然感受 母乳般的自然感受
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    Philips Avent 自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

    SCF678/33

    母乳般的自然感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够接近地模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥105.00

    Philips Avent 自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

    母乳般的自然感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够接近地模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    母乳般的自然感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够接近地模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥105.00

    Philips Avent 自然顺畅玻璃婴儿奶瓶

    母乳般的自然感受

    我们的新奶瓶采用肌肤般柔软的奶嘴材料和灵活的螺旋型设计，能够接近地模仿乳房。舒适的吮吸和贴近母乳胸型奶嘴可实现自然原生的吮吸方式，且让宝宝容易接受母乳与奶瓶喂养交替进行的喂养方式。 查看所有优势

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      母乳般的自然感受

      自然原生的吮吸方式

      • 1 个奶瓶
      • 6 安士/160 毫升
      • 新生儿流量奶嘴
      • 新生儿
      隔热

      隔热

      奶瓶由高品质高硼硅玻璃制成，隔热且抗热冲击。还可消毒。

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮

      贴近母乳胸型的奶嘴有利于宝宝以自然原生的方式进行吸吮。专为宝宝提供更舒适、更满足的哺喂体验。

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴专为自然哺喂而设计

      肌肤般柔软的奶嘴材料更接近地模仿乳房的感觉，母乳与奶瓶的交互喂养可轻易实现。

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      灵活的螺旋型设计与舒适的花瓣纹相结合

      螺旋型设计与我们舒适的奶嘴内的花瓣相结合，可增加柔软度和灵活性，从而实现自然的舌头运动，不会导致奶嘴扁塌。专为宝宝提供更舒适、满足的哺喂体验。

      出众的防胀气阀门技术

      出众的防胀气阀门技术

      可通过排出奶瓶内的空气而非排到宝宝的肚子里，来减少焦躁情绪和不适感。

      此奶瓶不含双酚 A*

      此奶瓶不含双酚 A*

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      专为宝宝不断变化的需求而设计

      飞利浦新安怡自然原生系列奶瓶提供 4 种尺寸和 7 种不同的奶嘴，适用于宝宝的每个成长阶段。具有不同的奶嘴柔软度、灵活性和设计、递增流量和奶瓶容量，伴随宝宝成长。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-6 个月
        容量
        6 安士/160 毫升

      • 材料

        奶瓶
        • 玻璃
        • 不含双酚 A*
        奶瓶设计
        宽口径
        婴儿奶瓶
        1  件
        奶嘴
        • 硅橡胶
        • 不含双酚 A*

      • 功能

        防胀气阀门
        先进的防胀气系统

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于抓握
        • 易于组装
        • 易于清洁

      • 功能

        吮吸
        • 自然原生的吮吸方式
        • 便于母乳与奶瓶交互喂养
        奶嘴
        • 独特舒适的花瓣纹
        • 柔软、灵活的奶嘴

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          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011