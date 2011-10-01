如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**
由于出众的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来出众舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。
当宝宝进食时，奶嘴出众的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子。*
飞利浦新安怡经典系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。
宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。
飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。
请记住，一定要将飞利浦新安怡经典系列奶瓶与转接环（随附于每个飞利浦新安怡经典系列奶瓶）配合使用。
奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气
飞利浦新安怡经典系列奶瓶兼容飞利浦新安怡系列产品，但不包括自然原生系列奶瓶。建议经典系列奶瓶仅与经典系列奶嘴配合使用。
发育阶段
材料
包装内物品
兼容性
操作简易
功能