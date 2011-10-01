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Philips Avent

经典系列婴儿奶瓶

SCF685/27
Avent
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  • 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感* 临床证明可减少胀气和不适感*
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    Philips Avent 经典系列婴儿奶瓶

    SCF685/27

    临床证明可减少胀气和不适感*

    我们的经典系列奶瓶在 30 年时间里深受妈妈们的信赖，并且一直是众多妈妈的选择。它专为愉悦而轻松的喂养体验而设计，临床证明，它可减少胀气和不适感。* 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00
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      临床证明可减少胀气和不适感*

      30 年的信赖

      • 2 个奶瓶
      • 9 安士/260 毫升
      • 慢流量奶嘴
      • 1 个月以上
      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      实验表明，可显著减少焦躁情绪

      睡眠和营养对于宝宝的健康和快乐至关重要。一项奶瓶设计对“婴儿行为”影响的随机临床试验证实，相比使用其他奶瓶，使用飞利浦新安怡经典奶瓶能够显著减少宝宝焦躁情绪，宝宝一天中焦躁时间约减少 28 分钟（46 分钟对比 74 分钟，p=0.05），在夜间尤为显著。**

      人体工程学形状，带来出众舒适度

      人体工程学形状，带来出众舒适度

      由于出众的形状，奶瓶易于从任何方向抓握，带来出众舒适度，甚至适合宝宝的小手抓握。

      经临床证明的防胀气系统

      经临床证明的防胀气系统

      当宝宝进食时，奶嘴出众的阀门会弯曲，以确保空气进入奶瓶，而不会进入宝宝的肚子。*

      不含双酚 A*

      不含双酚 A*

      飞利浦新安怡经典系列奶瓶由不含双酚 A* 的材料（聚丙烯）制成。

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      易于使用和清洁、快速轻松地组装

      宽口径奶瓶便于灌装和清洁。只配备几个部件，便于快速和方便地组装。

      提供不同流量的奶嘴

      提供不同流量的奶嘴

      飞利浦新安怡经典系列奶瓶提供不同流量的奶嘴，满足宝宝的成长需要。使用月龄仅供参考，因为宝宝的发育速度各不相同。所有奶嘴均为两个装。

      始终使用转接环

      始终使用转接环

      请记住，一定要将飞利浦新安怡经典系列奶瓶与转接环（随附于每个飞利浦新安怡经典系列奶瓶）配合使用。

      由于奶嘴出众的阀门可轻松吸吮

      奶嘴出众的阀门会适应宝宝的吮吸节奏。乳汁仅以宝宝选择的节奏流出，有效避免进食过量以及吐奶、打嗝和吸入空气

      兼容飞利浦新安怡系列产品

      飞利浦新安怡经典系列奶瓶兼容飞利浦新安怡系列产品，但不包括自然原生系列奶瓶。建议经典系列奶瓶仅与经典系列奶嘴配合使用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        0-12 个月
        材料
        不含双酚 A*

      • 材料

        奶瓶
        • 不含双酚 A*
        • 聚丙烯
        奶瓶设计
        • 人体工程学形状
        • 宽口径
        奶嘴
        • 不含双酚 A*
        • 柔软的硅橡胶

      • 包装内物品

        婴儿奶瓶
        2  件

      • 兼容性

        适配
        吸乳器、VIA 杯和经典系列奶嘴

      • 操作简易

        奶瓶使用
        • 易于清洁
        • 易于抓握
        操作简易
        • 可在洗碗机和微波炉中使用
        • 5 个部件

      • 功能

        吮吸
        • 轻松吸吮
        • 提高对奶嘴的接受度
        奶嘴
        • 两件式防胀气系统
        • 伴随吮吸节奏而弯曲

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          奖项

          • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011
          • ** 实验表明，2 周大的婴儿，使用新安怡奶瓶喂奶的婴儿，较少出现胀气及由此产生的腹痛，尤其在夜里，效果明显。