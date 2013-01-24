蒸制是一种健康的烹饪方式。我们采用独有的技术，让蒸汽自下而上循环，确保所有原料无需煮沸即可均匀煮熟。营养成分、口感和烹饪汤汁得以保留，从而融入食物中。
您可在一个搅拌杯中找到制作营养婴儿餐所需的一切。蒸制完原料后，您只需拿起搅拌杯，将其翻转过来并锁定，您便可以将原料搅拌到您所需的稠度。
从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的 4 合 1 健康食品蒸制机呵护宝宝的每一步成长。
使用 4 合 1 健康婴儿辅食机，您可在同一搅拌杯中准备营养的自制食物。您可以立即喂食，也可以将食物存放在随附的容器中，稍后通过易于使用的加热或解冻功能对食物进行再加热。
在儿童营养学家 Emma Williams 博士的帮助下，我们为您提供喂食建议以及美味、新鲜的烹饪食谱和膳食理念，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。
即使在您烹制完食物后，4 合 1 健康婴儿辅食机仍很实用。搅拌杯和刀片均可用洗碗机清洗，其采用开放式设计，水箱易于清洁和注水，每次均可用洁净蒸汽进行烹制。
下载应用程序以获得宝宝喂食建议。伴随宝宝成长阶段，您可找到易于制作的营养食谱。阅读分步烹饪指南、观看内容翔实的趣味视频及查找诸多实用提示和诀窍，以帮助您尽可能顺利地制作断奶餐。
4 合 1 健康婴儿辅食机还可帮助您节省宝贵时间并提前计划。搅拌杯具有 1000 毫升的容量，您可以一次烹制四餐。喂食一餐后，可将其余三餐存放在冰箱或冷冻室中以备后用。
无需等待或照看。食物烹制完成后，会有独特的蜂鸣音进行提示。您只需翻转搅拌杯，搅拌和喂食或存储以备后用。
发育阶段
技术规格
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