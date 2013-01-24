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4合1健康婴儿辅食机

SCF875/03
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    4合1健康婴儿辅食机

    SCF875/03

    轻松烹制的婴儿营养餐

    我们知道，营养丰富的食物对宝宝的健康成长至关重要。飞利浦新安怡健康婴儿辅食机可根据宝宝的需求，以简单的方式帮助您准备美味的自制餐。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,399.00

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      轻松烹制的婴儿营养餐

      • 蒸煮、搅拌、解冻和重新加热
      • 健康蒸制
      • 用一个搅拌杯进行蒸制和搅拌
      • 辅食喂养建议和食谱
      实现蒸制健康辅食

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      蒸制是一种健康的烹饪方式。我们采用独有的技术，让蒸汽自下而上循环，确保所有原料无需煮沸即可均匀煮熟。营养成分、口感和烹饪汤汁得以保留，从而融入食物中。

      从蒸制到搅拌，都在一个搅拌杯中轻松进行

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      您可在一个搅拌杯中找到制作营养婴儿餐所需的一切。蒸制完原料后，您只需拿起搅拌杯，将其翻转过来并锁定，您便可以将原料搅拌到您所需的稠度。

      从菜泥到浓羹，呵护宝宝的每一步成长

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      从精细的混合水果和蔬菜开始，然后混合肉、鱼和豌豆等多种原料，最后提供成形食品。我们的 4 合 1 健康食品蒸制机呵护宝宝的每一步成长。

      蒸制、搅拌、解冻和再加热您的自制美食

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      使用 4 合 1 健康婴儿辅食机，您可在同一搅拌杯中准备营养的自制食物。您可以立即喂食，也可以将食物存放在随附的容器中，稍后通过易于使用的加热或解冻功能对食物进行再加热。

      Emma Williams 博士的美味断奶食谱

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      在儿童营养学家 Emma Williams 博士的帮助下，我们为您提供喂食建议以及美味、新鲜的烹饪食谱和膳食理念，帮助宝宝开启健康的人生，并使宝宝终身养成良好的饮食习惯。

      可用洗碗机清洗的搅拌杯和刀片，以及便于拆卸的水箱

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      即使在您烹制完食物后，4 合 1 健康婴儿辅食机仍很实用。搅拌杯和刀片均可用洗碗机清洗，其采用开放式设计，水箱易于清洁和注水，每次均可用洁净蒸汽进行烹制。

      了解健康食谱、趣味视频以及提示和诀窍

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      下载应用程序以获得宝宝喂食建议。伴随宝宝成长阶段，您可找到易于制作的营养食谱。阅读分步烹饪指南、观看内容翔实的趣味视频及查找诸多实用提示和诀窍，以帮助您尽可能顺利地制作断奶餐。

      搅拌杯容量达 1000 毫升，一次可烹制四餐

      4 合 1 健康婴儿辅食机还可帮助您节省宝贵时间并提前计划。搅拌杯具有 1000 毫升的容量，您可以一次烹制四餐。喂食一餐后，可将其余三餐存放在冰箱或冷冻室中以备后用。

      蜂鸣音提示通知

      无需等待或照看。食物烹制完成后，会有独特的蜂鸣音进行提示。您只需翻转搅拌杯，搅拌和喂食或存储以备后用。

      技术规格

      • 发育阶段

        阶段
        • 1 岁以上
        • 6 至 12 个月
        • 6 个月以上
        电线长度
        70  米
        中国
        刮铲
        Y
        美味食谱手册
        电压
        约 220 伏，50 赫兹
        存储罐（120 毫升）
        Y

      • 技术规格

        容量
        • 1 升，用于蒸制固体食物
        • 720 毫升，用于搅拌液体

      • 技术规格

        功耗
        365  瓦

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