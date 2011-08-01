适合宝宝幼嫩的小嘴和小手
飞利浦新安怡经典系列牙胶 SCF884/01 不含双酚 A，用于在不同的长牙阶段按摩宝宝疼痛的牙龈。牙胶采用色彩鲜艳、活泼有趣的设计，完全按照宝宝的双手和牙齿定制，帮助有效舒缓长牙时的不适感。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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原产地
功能
发育阶段