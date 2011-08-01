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卡通动物形状系列牙胶

SCF890/01
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  • 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手 适合宝宝幼嫩的小嘴和小手
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    Avent 卡通动物形状系列牙胶

    SCF890/01

    适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

    新安怡卡通动物形状系列牙胶 SCF890/01 不含双酚 A，用于在不同的长牙阶段按摩宝宝疼痛的牙龈。牙胶采用色彩鲜艳、活泼有趣的设计，完全按照宝宝的双手和牙齿定制，帮助有效舒缓长牙时的不适感。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥78.00
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      适合宝宝幼嫩的小嘴和小手

      牙胶有助于舒缓长牙时牙部的不适感

      • 第 1 阶段
      • 前牙牙胶
      牙胶的质地适合宝宝在前牙长出时咀嚼

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      本款牙胶具有不同的材质，可提供不同的压力级别，以抚慰宝宝长牙时的疼痛。

      飞利浦新安怡牙胶完全不含双酚 A 和酞酸盐

      飞利浦新安怡牙胶完全不含双酚 A 和酞酸盐

      不含双酚 A – 遵守欧盟标准 2011/8/EU。

      可用飞利浦新安怡消毒锅消毒

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      技术规格

      • 原产地

        马来西亚
        阶段
        0 至 6 个月

      • 功能

        有助于舒缓长牙时的牙部不适感
        可消毒
        不含双酚 A
        卫生
        色彩丰富，让宝宝乐在其中
        适合门牙

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