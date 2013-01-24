轻柔而准确
帮助您在安静状态下给宝宝测量体温。安抚奶嘴温度计 SCH540/00 使用的护罩和奶嘴与新安怡六孔奶嘴相同，可使宝宝轻松地适应测温。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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让您的宝宝轻松适应奶嘴形状。
无论是采用口腔、轴向（腋下）还是直肠式（肛门）测温方法，飞利浦新安怡体温计都能准确方便地测量宝宝的体温。
从安抚奶嘴到测温，实现轻松过渡。
原产地
功率
附件
便利性
技术规格
发育阶段