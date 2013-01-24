开启消毒功能后，37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭，避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒”键，晾衣架进入“预消毒”模式，消毒灯将在 8 小时后自动进入消毒程序。健康科学干预，消毒随心。
SDR601 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波,有效杀灭细菌。
35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤,则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。
2 根衣杆的挂孔间距科学分布，科学的衣服通风和日照设计，让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆，错层晾晒设计，既可晾衣服，又能晾被褥，从此再也不用烦恼如何晾被子。
采用 1.2+0.9 米的伸缩杆设计，拉伸后则有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间。即可适用小阳台，又可竖装在阳台两端，而不影响阳台休闲和观感，满足不同家庭使用场景。
当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。
手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。
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