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智能晾衣架

SDR601FBW0/93
  • 错层晾晒设计 错层晾晒设计 错层晾晒设计
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    智能晾衣架

    SDR601FBW0/93

    错层晾晒设计

    采用错层晾衣设计，空间利用更合理，让每件衣物都能沐浴在阳光下，还具备照明、消毒、升降衣杆等功能，晾晒更智能，生活更安心。 查看所有优势

    智能晾衣架

    错层晾晒设计

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      错层晾晒设计

      错层设计，让晾晒更均匀

      • 错层晾晒设计
      • LED 照明功能
      • 消毒功能
      • 无线遥控操作
      自动启停，健康科技无忧晾晒

      自动启停，健康科技无忧晾晒

      开启消毒功能后，37.5 分钟充分消毒结束将自动关闭，避免衣物因长时间照射而褪色。长按“消毒”键，晾衣架进入“预消毒”模式，消毒灯将在 8 小时后自动进入消毒程序。健康科学干预，消毒随心。

      立体消毒更洁净

      立体消毒更洁净

      SDR601 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波,有效杀灭细菌。

      强悍提升力，可晾晒更多衣物

      强悍提升力，可晾晒更多衣物

      35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤,则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

      衣被 4 杆，满足晾晒需求

      衣被 4 杆，满足晾晒需求

      2 根衣杆的挂孔间距科学分布，科学的衣服通风和日照设计，让衣物均匀晾晒。此外还配备 2 根被杆，错层晾晒设计，既可晾衣服，又能晾被褥，从此再也不用烦恼如何晾被子。

      可适用于不同大小的阳台

      可适用于不同大小的阳台

      采用 1.2+0.9 米的伸缩杆设计，拉伸后则有更多晾衣空间，收缩则节省阳台空间。即可适用小阳台，又可竖装在阳台两端，而不影响阳台休闲和观感，满足不同家庭使用场景。

      轻托即停，轻推即升

      轻托即停，轻推即升

      当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

      一键升降更贴心

      一键升降更贴心

      手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

      技术规格

      • 颜色

        简约白

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        2,100X513x194 毫米

      • 产品净重

        12.3 公斤

      • 升降行程

        0-1100 毫米

      • 最大负重

        35 公斤

      • 电源

        输入电压
        220-240 伏
        额定总功率
        88 瓦
        照明功率
        18 瓦
        消毒功率
        7 瓦*2

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          • *标准实验室测试条件下（卫生部 2002 年版 -2.1.5.4），飞利浦智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因具体使用环境存在差异。