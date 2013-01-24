SDR602 拥有 35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。
解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰，通过调节衣/被杆上下间距，前后杆错层晾晒，让衣物可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光杀菌的双重需求。
当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止。挂好衣物后，向上轻推，衣杆自动上升，简化晾晒步骤，不用再转身找遥控器，随心晾晒更便捷。
机身采用 ABS+PC 材质，整体更为轻薄，同时提高硬度，不易变形。衣杆铝材厚度达 1.2 毫米，采用小料喷涂工艺，质感光滑，抗磨耐用。
SDR602 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。采用直流电机，升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，尽享惬意生活。
解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰，通过调节衣/被杆上下间距，前后杆错层晾晒，让衣物可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光杀菌的双重需求。
剪刀架为稳定的三角结构设计，并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成，具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质，质感精致不生锈，为您带来安全稳定的晾晒体验。
颜色
产品尺寸（长 x 宽 x 高）
产品净重
升降行程
最大负重
电源