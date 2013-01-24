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智能晾衣架

SDR602ABW0/93
  • 智能晾晒，加倍安心 智能晾晒，加倍安心 智能晾晒，加倍安心
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    智能晾衣架

    SDR602ABW0/93

    智能晾晒，加倍安心

    SDR602 采用错层晾晒设计，让衣物均匀晾晒，同时具备电动升降功能，一键晾晒，遇阻即停，为您提供轻松晾晒体验。 查看所有优势

    智能晾衣架

    智能晾晒，加倍安心

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      智能晾晒，加倍安心

      一键升降，晾衣更轻松

      • 错层晾晒设计
      • LED 照明功能
      • 遇阻即停
      • 无线遥控操作
      强悍提升力，满足全家晾晒需求

      强悍提升力，满足全家晾晒需求

      SDR602 拥有 35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤，则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

      可适用于不同大小的阳台

      可适用于不同大小的阳台

      解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰，通过调节衣/被杆上下间距，前后杆错层晾晒，让衣物可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光杀菌的双重需求。

      轻托即停，轻推即升

      轻托即停，轻推即升

      当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止。挂好衣物后，向上轻推，衣杆自动上升，简化晾晒步骤，不用再转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

      不易变形，持久耐用

      不易变形，持久耐用

      机身采用 ABS+PC 材质，整体更为轻薄，同时提高硬度，不易变形。衣杆铝材厚度达 1.2 毫米，采用小料喷涂工艺，质感光滑，抗磨耐用。

      一键轻松晾衣

      一键轻松晾衣

      SDR602 通过无线射频遥控器控制晾衣杆升降，晾晒衣物从此不再劳累。采用直流电机，升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，尽享惬意生活。

      立体晾晒，让衣物充分接触阳光

      立体晾晒，让衣物充分接触阳光

      解决传统电动晾衣机内侧晾晒衣物阳光被遮挡的困扰，通过调节衣/被杆上下间距，前后杆错层晾晒，让衣物可以充分接触阳光，达到快速晾干和阳光杀菌的双重需求。

      稳定平衡性能，晾晒安全无忧

      稳定平衡性能，晾晒安全无忧

      剪刀架为稳定的三角结构设计，并采用 Q235 钢原料挤压加硬工艺制作而成，具有更强的抗风与抗变形能力。铆钉螺丝选用国标 304# 不锈钢材质，质感精致不生锈，为您带来安全稳定的晾晒体验。

      技术规格

      • 颜色

        简约白

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        2,200X513x190 毫米

      • 产品净重

        10 公斤

      • 升降行程

        0-1100 毫米

      • 最大负重

        35 公斤

      • 电源

        输入电压
        220-240 伏
        额定总功率
        68 瓦
        照明功率
        18 瓦

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