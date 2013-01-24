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智能晾衣架

SDR702XASW/93
  • 晾晒“净”阶，安心全家 晾晒“净”阶，安心全家 晾晒“净”阶，安心全家
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    智能晾衣架

    SDR702XASW/93

    晾晒“净”阶，安心全家

    SDR702 拥有更大晾晒空间，并设置母婴专区，让大人、小孩衣物分区晾晒，拥有消毒、除螨、风干、烘干等功能，带来更安心的晾晒体验。 查看所有优势

    智能晾衣架

    晾晒“净”阶，安心全家

    SDR702 拥有更大晾晒空间，并设置母婴专区，让大人、小孩衣物分区晾晒，拥有消毒、除螨、风干、烘干等功能，带来更安心的晾晒体验。 查看所有优势

    晾晒“净”阶，安心全家

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      晾晒“净”阶，安心全家

      专区晾晒，呵护宝宝成长

      • 遇阻即停
      • 双效干衣功能
      • 消毒除螨
      • APP 智能联动
      双效洁净，一步到位

      双效洁净，一步到位

      SDR702 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌，消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪，能有效去除衣物上的螨虫。

      双核双循环，快速干衣

      双核双循环，快速干衣

      两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR702 拥有标准风和加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。

      从容应对多种天气变化

      从容应对多种天气变化

      通过智能温控的发热器持续吹出 40-50℃ 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR702 设有标准烘和加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时，节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。

      更大晾晒空间

      更大晾晒空间

      配置 2 根衣杆和 2 根被杆，单杆长 2.4 米，42 个挂孔，满足更多的晾晒需求。两端小横杆设计，可晾晒鞋子、枕头、公仔等宜采用平铺晾法的衣物，适应更多场景，消除晾晒烦恼。

      强悍提升力，可晾晒更多衣物

      强悍提升力，可晾晒更多衣物

      35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤,则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。

      远程操控，“净”享智能生活

      远程操控，“净”享智能生活

      绑定 APP 后，您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

      轻托即停，轻推即升

      轻托即停，轻推即升

      当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

      一键升降更贴心

      一键升降更贴心

      手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

      呵护母婴健康

      呵护母婴健康

      3 根母婴杆设计，可夹可挂方便实用，母婴夹处于消毒灯下方，对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒，呵护您和孩子贴身健康。

      技术规格

      • 颜色

        太空灰

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        2,400X578x200 毫米

      • 产品净重

        16.4 公斤

      • 升降行程

        0-1100 毫米

      • 最大负重

        35 公斤

      • 电源

        输入电压
        220-240 伏
        额定总功率
        712 瓦
        烘干功率
        350 瓦*2
        风干功率
        12 瓦*2
        照明功率
        12 瓦
        消毒功率
        7 瓦*2
        除螨功率
        5 瓦

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          • *标准实验室测试条件下（卫生部 2002 年版 -2.1.5.4），飞利浦智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因具体使用环境存在差异。