SDR702 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌，消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪，能有效去除衣物上的螨虫。
两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR702 拥有标准风和加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。
通过智能温控的发热器持续吹出 40-50℃ 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR702 设有标准烘和加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时，节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。
配置 2 根衣杆和 2 根被杆，单杆长 2.4 米，42 个挂孔，满足更多的晾晒需求。两端小横杆设计，可晾晒鞋子、枕头、公仔等宜采用平铺晾法的衣物，适应更多场景，消除晾晒烦恼。
35 公斤超强提升力，一次能晾晒多件衣物，若所晾衣物超过 35 公斤,则电机自动停止，并发出报警，提示您承载过重，让您安心使用每一天。
绑定 APP 后，您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。
当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。
手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。
3 根母婴杆设计，可夹可挂方便实用，母婴夹处于消毒灯下方，对婴儿衣物、内衣等均可进行更有效的除螨消毒，呵护您和孩子贴身健康。
颜色
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升降行程
最大负重
电源