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智能晾衣架

SDR801XCRW/93
  • 智慧家，晒出生活美 智慧家，晒出生活美 智慧家，晒出生活美
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    智能晾衣架

    SDR801XCRW/93

    智慧家，晒出生活美

    SDR801 具有消毒、除螨等功能，全方面呵护您和家人的健康。同时，Wi-F i直联，APP 远程操作，轻松享受智能便捷生活。 查看所有优势

    智能晾衣架

    智慧家，晒出生活美

    SDR801 具有消毒、除螨等功能，全方面呵护您和家人的健康。同时，Wi-F i直联，APP 远程操作，轻松享受智能便捷生活。 查看所有优势

    智慧家，晒出生活美

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    智慧家，晒出生活美

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      智慧家，晒出生活美

      远程操控，无线精彩

      • 全自动 3D 晾衣
      • 同步晾晒功能
      • 消毒除螨
      • APP 智能联动
      双效洁净，一步到位

      双效洁净，一步到位

      SDR801 配备两个紫外线消毒灯，当开启“消毒”功能，衣架将自动升至顶部，并通过消毒灯发出的紫外线光波，有效杀灭细菌，消毒率高达 99.99%。此外还配备两个除螨仪，能有效去除衣物上的螨虫。

      双核双循环，快速干衣

      双核双循环，快速干衣

      两台贯流风机通过双核双循环增压模式，形成强劲的风流压力场，高效带走衣服上的湿气。SDR801 拥有标准风和加强风两种风干模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，让您的生活快捷省心。

      从容应对多种天气变化

      从容应对多种天气变化

      通过智能温控的发热器持续吹出 40-50℃ 暖风，将晾架内径空间营造为一个干房场景，即使在梅雨季节也能快速干衣。SDR801 设有标准烘和加强烘两种模式，分别在运行 2 小时和 4 小时后自动关闭，在快速烘干衣物的同时，节约能耗也避免衣物长时间烘烤而加速老化。

      健康晾衣，面面俱到

      健康晾衣，面面俱到

      衣杆升降至适宜高度，以便迎着阳光直面晾晒，衣架每小时旋转 90°，达到每 2 小时翻面的科学晾衣需求。当同步晒功能启动后，除照明，旋转功能外，升降、消毒、风干等功能停止。

      无需走动，一键旋转收晾

      无需走动，一键旋转收晾

      3D 晾衣功能开启，环形衣杆挂钩可旋转至任意位置，无需走动，站在原地即可轻松收晾衣物。3D 晾衣功能开启后，升降，照明，消毒，风干等功能均可正常启动或停止。

      远程操控，“净”享智能生活

      远程操控，“净”享智能生活

      绑定 APP 后，您可通过 APP 远操控制晾衣架完成如：上升、下降、照明、消毒除螨等各种指令，还可以通过 APP 查看历史消息，让您即使不在家也能随时掌控家中晾晒情况。

      轻托即停，轻推即升

      轻托即停，轻推即升

      当衣架下降时，用手轻轻一托，即可停止；挂好衣服后，用手向上一推，衣架自动上升，简化晾衣步骤，不用转身找遥控器，随心晾晒更便捷。

      一键升降更贴心

      一键升降更贴心

      手机 APP 或者遥控器上轻松一键，即可电动晾衣，直流电机让升降更安静，速度更快，上升或下降单次行程只需 20 秒，无需过多等待，尽享惬意生活。

      双层单节点剪刀架，持久牢固

      双层单节点剪刀架，持久牢固

      双层剪刀式支架为晾衣架提供出色的稳定性。晾衣架还具有强制力轴承点，使其能够抵抗变形和强风。

      技术规格

      • 颜色

        玫瑰金

      • 产品尺寸（长 x 宽 x 高）

        2,316X564x220 毫米

      • 产品净重

        21.3 公斤

      • 升降行程

        0-1100 毫米

      • 最大负重

        35 公斤

      • 电源

        输入电压
        220-240 伏
        额定总功率
        718 瓦
        烘干功率
        350 瓦*2
        风干功率
        12 瓦*2
        照明功率
        9 瓦*2
        消毒功率
        7 瓦*2
        除螨功率
        5 瓦

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          • *标准实验室测试条件下（卫生部 2002 年版 -2.1.5.4），飞利浦智能晾衣架 UVC 灯消毒有效率可高达 99.99%。实际情况会因具体使用环境存在差异。