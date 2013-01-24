每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。
您可以通过几种不同的方法来查找型号：
S7970/26
S7950/18
S7910/16
S7980/68
SH70 替换刀头与 7000 (S7xxx) 系列剃须刀和 Star Wars 剃须刀 SW7700 兼容。
新设计的剃须刀片可在恰当的剃须位置舒适地剃除胡须，因而可以减少由拉扯造成的刺激感。
我们的电动剃须刀搭载双层刀片系统，可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，带来贴面的剃须体验。
新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。
1. 通过按下“释放”按钮打开剃须刀；2. 逆时针转动锁定装置以取下固定器；3. 取出旧剃须刀头，小心地插入备用刀头；检查剃须刀头是否对齐就位；4. 更换固定器并顺时针转动锁定装置以将其固定；5. 当正确关闭剃须刀头时，您将听到咔哒一声入位。
更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。
要重新激发理想性能，请每两年更换一次剃须刀头。
剃须刀头
清洁