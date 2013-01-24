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Shaver series 7000

剃须刀头

SH70/51
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  • 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力 重置剃须刀，激发新活力
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    Shaver series 7000 剃须刀头

    SH70/51
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    重置剃须刀，激发新活力

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能。兼容 7000 系列剃须刀。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥479.00
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    兼容产品

    在哪里可以找到产品型号？

    每款产品的型号都是唯一的。型号通常是以字母开头，后面跟一串数字，例如：GC6440、37PFL7403D 或 SA1300。

     

    您可以通过几种不同的方法来查找型号：

    在包装盒上查找
    在产品内部查找
    在产品上查找
    在手册中查找

      重置剃须刀，激发新活力

      每 2 年更换一次剃须刀头，以便获得优异效果

      • 轻柔准确刀片
      • 适合 S7000 (S7xxx)
      • 适合 Star Wars 剃须刀 SW77xx
      适用于 7000 系列剃须刀的替换刀头

      适用于 7000 系列剃须刀的替换刀头

      SH70 替换刀头与 7000 (S7xxx) 系列剃须刀和 Star Wars 剃须刀 SW7700 兼容。

      GentleTrack 剃须刀片可带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

      GentleTrack 剃须刀片可带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

      新设计的剃须刀片可在恰当的剃须位置舒适地剃除胡须，因而可以减少由拉扯造成的刺激感。

      升级双层刀片剃须刀，营造舒适贴面的剃须感受

      升级双层刀片剃须刀，营造舒适贴面的剃须感受

      我们的电动剃须刀搭载双层刀片系统，可将须发提起，从肤下将须发舒服地剃掉，带来贴面的剃须体验。

      仅需两部即可更换剃须刀头

      仅需两部即可更换剃须刀头

      新款的飞利浦剃须刀具有内置的更换提醒，即剃须刀头部件符号。该符号将会亮起，提示您何时需要更换剃须刀头。

      轻松更换剃须刀头

      轻松更换剃须刀头

      1. 通过按下“释放”按钮打开剃须刀；2. 逆时针转动锁定装置以取下固定器；3. 取出旧剃须刀头，小心地插入备用刀头；检查剃须刀头是否对齐就位；4. 更换固定器并顺时针转动锁定装置以将其固定；5. 当正确关闭剃须刀头时，您将听到咔哒一声入位。

      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，重置剃须刀

      更换剃须刀头后，您可以通过按住开/关按钮 7 秒钟以上来重置更换提醒。否则，更换提醒将在 9 次连续剃须后自动关闭。

      重置剃须刀，激发新活力

      重置剃须刀，激发新活力

      要重新激发理想性能，请每两年更换一次剃须刀头。

      技术规格

      • 剃须刀头

        适合产品型号
        7000 系列剃须刀 (S7xxx)
        每个包装的剃须刀头数
        3

      • 清洁

        用法
        请使用清洁喷雾剂 HQ110

      获取此产品的支持

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