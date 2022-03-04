Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，更好地呵护您的肌肤
飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过您的脸部轮廓，贴合剃须，焕发光滑皮肤。采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，有助于提高您的剃须技术，更好地呵护您的肌肤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，更好地呵护您的肌肤
采用 SkinIQ 肌肤智能科技
- 微珠舒适圈
- 精钢精准刀片*
- 动态动力自适应传感器
- 360 度灵动刀头
灵活的刀头紧贴您的面部轮廓
360 度灵动刀头可轻松紧贴您的面部轮廓。它们旨在帮助您在不影响舒适度和剃须效果的情况下做出流畅的动作。
引导须发，实现精确高效的剃须
使用须发引入精准刀头正确了解每处细节。即使在难以触及的棘手区域，它们也能将须发引导至有效的修剪位置，因此您无需费力即可获得精确的剃须效果。
自动调节切剃力度，方便省力
了解您正在使用动态动力自适应传感器的理想切割功率大小。它每秒读取您的须发密度 250 次，并自动调整以保持轻柔、轻松的剃须效果。
流畅顺滑的肌肤体验，带来更出色的肌肤呵护
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层，可在您剃须时最大程度减少摩擦。将为您带来 30%*** 流畅顺滑的肌肤体验，刺激更少。
湿剃、干剃或淋浴时剃须
无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。
始终如一的强劲净剃表现
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
直观的 LED 显示屏带来流畅的体验
通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。
一触即开，便于清洁
要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。
USB-A 充电
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support
技术规格
-
附件
- 附件
-
鼻毛修剪器
- 旅行和存放
-
收纳盒
-
功率
- 电池类型
-
锂电池
- 充电
-
- 使用时间
-
60 分钟
- 待机功耗
-
0.04
瓦
- 输入电压
-
5 V
- 最大输入功率
-
4.5 瓦
-
设计
- 把手
-
橡胶手柄
- 颜色
-
海军蓝
- 剃须刀头
-
五边形
-
服务
- 2 年保修
-
- 更换刀头 SH71
-
每 2 年更换一次 SH71
-
剃须性能
- 智能贴合
-
360 度灵动刀头
- 剃须系统
-
精钢精准刀片*
- SkinIQ 肌能感应科技
-
-
操作简易
- 显示屏
-
- 干湿两用
-
干湿两用
- 清洁
-
- * 经测试与飞利浦系列 3000 相比
- ** 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
- *** 与不含微珠涂层相比
- **** 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
- ***** 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。